Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 августа

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 3 по 9 августа?

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Овен

На этой неделе — впрочем, как и всегда — нужно предпочесть дело словам, поскольку вместе с ними уходит энергия, которую можно было бы направить на работу и, как следствие, на улучшение своего материального положения.

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Телец

Нежелательно принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций — особенно негативных: они- плохой советчик, поэтому велика вероятность серьезной ошибки, которая принесет весомый убыток

Близнецы

Под запретом на это неделе находятся любые финансовые операции: слишком велика вероятность досадной ошибки, которая, даже будучи небольшой, станет причиной серьезного ущерба, так что лучше не рисковать.

Рак

Несмотря на стабильность материального положения в данный жизненный момент, доля разумной экономии не помешает — она даст возможность собрать сумму денег, необходимую для важного приобретения.

Лев

Любые финансовые сделки этого времени буквально обречены на успех, но особенно удачными окажутся подписанные на этой неделе контракты: они принесут не только интересную работу, но ожидаемые дивиденды.

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Дева

Получить желаемое — прежде всего, в финансовом отношении, смогут только те, кто умеет и любит работать, а вот ожидающие получить серьезный доход, ничего для этого не делая, к своему большому сожалению ничего не получат.

Весы

Время благоприятно для обсуждения с начальством на финансовые темы: непосредственный руководитель будет готов пойти навстречу и удовлетворить просьбу о значительном повышении заработной платы.

Скорпион

Не стоит отказывать в материальной помощи людям, которые за ней обратятся, поскольку они действительно в ней нуждаются, к тому же, важно помнить: добрые дела всегда вознаграждаются по достоинству.

Стрелец

Банковский счет вполне может пополниться значительной суммой, но это не значит, что их можно тратить бездумно: какую-то — лучше всего, значительную — сумму желательно отложить на непредвиденные траты.

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Козерог

Нежелательно подписывать важные договора и заключать серьезные сделки, тщательно не просчитав все возможные в таком случае последствия: один неучтенный фактор может привести к неутешительным результатам.

Водолей

На многообещающее предложение заработать, практически ничего для этого не делая, необходимо, не раздумывая, отвечать отказом: зачем иметь дело с мошенниками, которые решили нажиться на представителях знака.

Рыбы

Представителям знака пора у них знаниями и умениями с теми, кто в этом нуждается — преподавательская деятельность позволит им не только удовлетворить преподавательские амбиции, но и хорошо заработать.

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