Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 3 по 9 февраля.

Овен

Деньги в это время необходимо тратить с оглядкой: по независящим от представителей знака причинам следующие выплаты могут затянуться, поэтому желательно обеспечить себе «подушку безопасности».

Телец

Время, когда возможны неожиданные – а потому особенно приятные – денежные выплаты, которые представители знака заслужили упорной работой, на к5оторой они был сосредоточены в последнее время

Близнецы

От предложения легкой работы, с которым может обратится малознакомый человек, лучше отказаться, какую бы привлекательную зарплату за нее не обещали% скорее всего, оно окажется аферой.

Рак

Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану.

Лев

Любые профессиональные проекты, осуществленные на этой неделе, в самое ближайшее время увенчаются успехом, точнее, долгожданными – солидными – финансовыми поступлениями.

Дева

Деньги необходимо тратить осторожно – особенно это касается покупок, которые не были запланированы заранее: так можно легко выйти за пределы своего бюджета и оказаться, как принято говорить, на мели.

Весы

Важно обратить пристальное внимание на идеи, которые на этой неделе придут в голову: вреди них могут оказаться одна-две по-настоящему ценные, их воплощение в жизнь обещает неплохую прибыль.

Скорпион

Возможно серьезное – и весьма привлекательное – профессиональное предложение, на которое тем не менее, не стоит сразу же отвечать согласием – для начала нужно проверить его на предмет «подводных камней».

Стрелец

От финансовых операций любой сложности на этой неделе лучше отказаться: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убытки, так что не стоит рисковать своим материальным благополучием.

Козерог

Решать финансовые вопросы можно только после того, как будут просчитаны все возможные риски и продуманы все действия: если по какой-то причине это невозможно, лучше повременить.

Водолей

Прибылью, вероятной на этой неделе, важно распорядиться правильно: нежелательно тратить все и сразу, какую-то сумму нужно инвестировать в солидное предприятие – деньги должны работать.

Рыбы

Нынешнюю неделю желательно провести под знаком разумной экономии, тогда впоследствии не придется узнать, что такое нехватка средств, а она вполне может стать неприятным следствием транжирства.

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