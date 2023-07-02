Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 июля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 3 по 9 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Стоит отдать предпочтение решению мелких финансовых вопросов – здесь представителям знака будет сопутствовать удача, а вот крупные сделки – во избежание потерь – лучше перенести хотя бы на неделю.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Звезды не против того, чтобы представители знака рискнули, сыграв, например, в лотерею – главное, не слишком увлекаться и не ставить на кон все имеющиеся средства: вдруг Фортуна отвернется?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Предложение занять новую – более высокую и перспективную – должность или перейти на новое место работы заслуживает внимания представителей знака – возможно, это редкий профессиональный шанс.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Добиться серьезных профессиональных – а заодно и финансовых – успехов на этой неделе добиться не придется, но это не значит, что нужно опустить руки: удача не за горами, так что стоит упорно работать.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Звезды советуют обращать внимание на знаки, которые в это время будет посылать представителям знака Вселенная: они будут непосредственно касаться их материального положения – из них нужно сделать выводы.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Необходимо сделать анализ своих – как профессиональных, так и финансовых – действий, осуществленных в последнее время: обнаруженная и исправленная ошибка поможет улучить материальное положение.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Встреча с человеком из прошлого помимо приятных воспоминаний принесет возможность продвинуться по службе, получив повышенную зарплату: такое понятие, как протекция, пока еще никто не отменял.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Составляя план работы на ближайшее время, необходимо просчитать все детали и нюансы, в противном случае можно будет крупно ошибиться и не получить положенного материального вознаграждения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

На этой неделе в рабочее время необходимо заниматься только работой, а не разговорами и перекусами, в противном случае половину из запланированного выполнить не удастся, а это отразится на зарплате.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Не стоит брать и давать деньги в долг, даже если о последнем будут очень просить: как в первом, так и во втором случае с их своевременным возвращением могут возникнуть серьезные проблемы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Имеющимися в распоряжении представителей знака финансами необходимо распоряжаться с бережливостью: следующие выплаты могут задержаться, поэтому стоит сделать хотя бы небольшой запас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Любые – даже самые незначительные – финансовые операции желательно перенести на другое время: нынешний период не самый удачный для принятия соответствующих решений, поскольку чреват ошибками.

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