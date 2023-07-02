Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 июля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 3 по 9 июля?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Стоит отдать предпочтение решению мелких финансовых вопросов – здесь представителям знака будет сопутствовать удача, а вот крупные сделки – во избежание потерь – лучше перенести хотя бы на неделю.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Звезды не против того, чтобы представители знака рискнули, сыграв, например, в лотерею – главное, не слишком увлекаться и не ставить на кон все имеющиеся средства: вдруг Фортуна отвернется?
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Предложение занять новую – более высокую и перспективную – должность или перейти на новое место работы заслуживает внимания представителей знака – возможно, это редкий профессиональный шанс.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Добиться серьезных профессиональных – а заодно и финансовых – успехов на этой неделе добиться не придется, но это не значит, что нужно опустить руки: удача не за горами, так что стоит упорно работать.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Звезды советуют обращать внимание на знаки, которые в это время будет посылать представителям знака Вселенная: они будут непосредственно касаться их материального положения – из них нужно сделать выводы.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Необходимо сделать анализ своих – как профессиональных, так и финансовых – действий, осуществленных в последнее время: обнаруженная и исправленная ошибка поможет улучить материальное положение.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Встреча с человеком из прошлого помимо приятных воспоминаний принесет возможность продвинуться по службе, получив повышенную зарплату: такое понятие, как протекция, пока еще никто не отменял.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Составляя план работы на ближайшее время, необходимо просчитать все детали и нюансы, в противном случае можно будет крупно ошибиться и не получить положенного материального вознаграждения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
На этой неделе в рабочее время необходимо заниматься только работой, а не разговорами и перекусами, в противном случае половину из запланированного выполнить не удастся, а это отразится на зарплате.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Не стоит брать и давать деньги в долг, даже если о последнем будут очень просить: как в первом, так и во втором случае с их своевременным возвращением могут возникнуть серьезные проблемы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Имеющимися в распоряжении представителей знака финансами необходимо распоряжаться с бережливостью: следующие выплаты могут задержаться, поэтому стоит сделать хотя бы небольшой запас.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Любые – даже самые незначительные – финансовые операции желательно перенести на другое время: нынешний период не самый удачный для принятия соответствующих решений, поскольку чреват ошибками.
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