Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 октября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 3 по 9 октября?

Овен

Профессиональный и финансовый успех придет только к тем представителям знака, кто не станет медлить и сомневаться — как в правильности поставленной цели, так ив своих силах, а начнет решительно действовать

Телец

На наступающей неделе важно принимать серьезные и ответственные решения, от которых будет зависеть продвижение профессиональных и бизнес-проектов, а значит и размер полагающихся за них выплат.

Близнецы

При переходе на новую работу, выбирая между материальной составляющей и удовольствием от своей деятельности, нужно остановиться на втором — в таком случае и хорошая зарплата представителям знака будет обеспечена.

Рак

Звезды советуют представителям знака вспомнить о проектах, которые они по каким-то причинам забросили или отложили на неопределенное время: сейчас именно эта работа принесет им не только прибыль, но и известность.

Лев

Можно браться за любое дело, каким бы сложным оно ни казалось: представителям знака, которые и в любое другое время не страдают от неуверенности в себе, в данный момент любое море окажется по колено.

Дева

Необходимо отказаться от присущих представителям знака колебаний и начать действовать: даже если поначалу будет казаться, что все идет не так, как надо, время все расставит по своим — правильным — местам.

Весы

Пришла пора воплощать в жизнь свои давние — даже очень смелые — идеи, их успешное воплощение позволит укрепить не только профессиональный авторитет, но материальное положение, что не менее важно.

Скорпион

Велика вероятность крупных финансовых поступления, к которым нужно отнестись максимально ответственно: лучше всего — вспомнить о том, что деньги должны работать, и вложить их в какое-то выгодное предприятие.

Стрелец

Вряд ли удастся достичь поставленной — как профессиональной, так и финансовой — цели, не приложив к ее осуществлению никаких усилий, поэтому самое главное в это время — не лениться, тогда и результат порадует.

Козерог

Любые финансовые дела обещают быть на редкость успешными — особенно велик шанс выиграть в лотерею, им не стоит пренебрегать даже таким скептикам как представители знака — главное, чтобы риск был разумным.

Водолей

Не стоит начинать работу над новыми проектами, они не оправдают возложенных на них — в том числе, и финансовых — ожиданий, зато нынешние дела значительно ускорятся и получат все шансы на успех.

Рыбы

При выполнении своих профессиональных обязанностей очень важно — не распылять силы на решение нескольких вопросов сразу, а сосредоточиться на одном, но действительно важном, тогда и финансовый успех гарантирован.