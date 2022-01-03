Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 3 по 9 января.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Неожиданную прибыль важно потратить с умом: например, можно купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе этого позволить – но при условии, что они действительно нужны.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Дела, за которые придется взяться в это время, должны быть поистине грандиозными – только так на них удастся хорошо заработать, проработка мелких и незначительных задач окажется всего лишь пустой тратой времени и сил.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Преуспеть в профессии – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те, кто будет тщательно готовиться к работе над каждым проектом – импровизация не пройдет – велика вероятность серьезных ошибок.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Время, когда можно позволить себе долю риска в профессиональных делах, но – до определенного предела: совершая авантюрные поступки, главное – вовремя остановиться, в противном случае вместо прибыли можно получить убыток.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Нежелательно принимать участие в сомнительных финансовых предприятиях, даже если они будут казаться привлекательными: риск, с которым они связаны, окажется неоправданным – потери станут куда более весомыми, чем прибыль.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Свободное от основной работы время звезды настоятельно советуют посвятить своему хобби – в ближайшее время оно может стать основным – бюджетообразующим – занятием, так что стоит вспомнить важные умения и навыки.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Решение серьезных финансовых вопросов, даже если оно было намечено заранее, лучше перенести на другое время – сейчас вряд ли удастся правильно оценить все необходимые для этого факторы, поэтому можно допустить досадную ошибку.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Первая неделя нового года может стать стартовой площадкой для удачного начала нового дела или бизнеса: начинания этого времени при любых условиях обречены на успех, в том числе и финансовый.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны на этой неделе, желательно потратить не на мелочи, без которых представители знака вполне могут обойтись, а на воплощение в жизнь их давней и заветной мечты.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Время обещает быть на редкость удачным в финансовом отношении, поскольку принесет деньги, которые давно считаются потерянными – задержавшийся в пути гонорар или старый долг.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Может выпасть удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды – не стоит его упускать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Нежелательно оперировать крупными денежными суммами – слишком велик риск серьезных потерь, о которых придется долгое время сожалеть, зато мелкие сделки – в виде оплаты телефонных счетов – пройдут на ура.

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