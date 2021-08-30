Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 30 августа – 5 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 30 августа по 5 сентября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате – с большой долей вероятности – окажутся ошибочными и приведут к серьезным и досадным убыткам.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера учителя, преподавателя или тренера: делясь с другими своими знаниями, умениями и навыками, удастся заработать сначала авторитет, а затем и завидную репутацию в профессиональных кругах, что очень быстро скажется на финансовом состоянии.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

К возможному в это время предложению хорошо заработать, особенно если – как ни странно – для этого ничего не нужно будет делать, необходимо отнестись с осторожностью: поддавшись на уговоры, легко потерять бдительность и стать жертвой мошенников, а такая цель вряд ли устроит представителей этого практичного знака.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

К крупным денежным поступлениям, которые вероятны в это время, необходимо относиться бережно: сегодня можно легко и просто все безрассудно прокутить и промотать, но уже завтра финансы могут пригодиться для крупной покупки или серьезного дела – будет обидно, если средств в результате в запасе не окажется.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Профессиональный – и, как следствие, финансовый успех – ждет тех, кто, работая, станет думать не о результате, а о процессе. Только получая удовольствие от самой деятельности, можно будет действительно что-то заработать – корыстные намерения желаемого результата, увы, не принесут.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Нынешняя неделя – тот редкий случай, когда не только можно, но и нужно брать на себя чужую работу, особенно если об этом попросит непосредственное начальство. Выполнив ее быстро и качественно, можно будет рассчитывать не только на похвалу, что само по себе очень важно, но и на прибавку к зарплате.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Представителям знака, мечтающим зарабатывать больше, чем сейчас, звезды настоятельно рекомендуют, образно говоря, сесть за парту. Новые знания позволят занять новую должность на нынешнем месте работы, а то и вовсе освоить новую профессию, в любом случае как ставка, так и количество гонораров увеличится.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время неблагоприятно как для того, чтобы брать деньги в долг, так и для этого, чтобы кому-либо их одалживать: именно сейчас такие финансовые действия могут оказаться плохой приметой, что впоследствии негативно скажется на материальном благосостоянии – лучше перенести кредитование на следующую неделю.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на 17-23 неделю

Необходимо использовать любую возможность, чтобы хорошо зарекомендовать себя в глазах непосредственного начальства: сделав на "отлично" порученную им работу, представители знака смогут рассчитывать не только на похвалу, которую заслужили, но и на материальное вознаграждение в виде премии.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Неделя подходит для занятий благотворительностью, для которой не придется, как принято говорить, далеко ходить: вполне возможно, что нуждающийся в помощи и поддержке человек – например, пожилая женщина, с трудом выживающая на мизерную пенсию, или многодетная мать, которой трудно выйти в магазин, живет в соседней квартире.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Приступая к реализации нового финансового проекта, представителям знака крайне важно взвесить свои силы: их должно хватить на продолжительную – стайерскую – дистанцию, в противном случае не стоит начинать работу: велика вероятность того, что они, не выдержав нужного темпа, в результате останутся и без работы, и без денег.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на 24-30 неделю

Необходимо остерегаться мошенников: обмануть представителей знака попытаются как совершенно незнакомые, так и – что окажется особенно обидным – близкие и даже родные люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию. Не стоит давать им такую возможность – она испортит отношения, которые до сих пор были хорошими.

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