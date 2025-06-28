Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 30 июня — 6 июля?

Овен

Необходимо обратить пристальное внимание на идеи, которые на этой неделе придут в голову: вреди них могут оказаться несколько по-настоящему ценные, их воплощение в жизнь обещает успех и прибыль.

Телец

Важно остерегаться мошенников, которые могут подстерегать представителей знака в самых неожиданных местах: особенно осторожно нужно отнестись к финансовым предложениям близких людей.

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Близнецы

Время благоприятно для любых — особенно крупных — покупок: во-первых, представителям знака удастся найти нужную им модель по приятной цене, а, во-вторых, она еще и прослужит максимально продолжительное время.

Рак

В сложившейся — не самой непростой — финансовой ситуации не стоит рассчитывать только на свои силы — их может не хватить, поэтому не только можно, но и нужно обратиться за помощью к друзьям или коллегам.

Лев

На этой неделе не стоит рассчитывать на манну небесную — как в финансовом, так и в любом другом отношении: даром никто ничего представителям знака не даст — все придется зарабатывать самостоятельно.

Дева

Прежде чем что-нибудь купить, нужно хорошо подумать над тем, нужна ли эта вещь или можно без нее обойтись: будет обидно, если приобретение останется пылиться углу шкафа, а деньги окажутся пущенными на ветер.

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Весы

Любые денежные операции, осуществленные на этой неделе, окажутся удачными: в самое ближайшее время увенчаются успехом, точнее, долгожданными — солидными — финансовыми поступлениями.

Скорпион

Не стоит торопиться с воплощением в жизнь любых — даже самых незначительных — финансовых сделок: неожиданный и непредвиденный убыток от них может превзойти предполагаемую изначально прибыль.

Стрелец

Тем, кто давно задумывался о смене места работы, стоит начать с двигаться в этом направлении: искать вакансии и размещать резюме на соответствующих платформах, а заодно и беседовать с потенциальными работодателями.

Козерог

Успешными окажутся любые деловые переговоры, но особенно рекомендуются проводить те, целью которых является сотрудничество, предусматривающее потенциально выгодные финансовые сделки.

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Водолей

Возможно серьезное — и весьма привлекательное — профессиональное предложение, на которое тем не менее, не стоит сразу же отвечать согласием — для начала нужно проверить его на предмет «подводных камней».

Рыбы

Деньги необходимо тратить осторожно — особенно это касается покупок, которые не были запланированы заранее: так можно легко выйти за пределы своего бюджета и оказаться без средств к существованию.