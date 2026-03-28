Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 30 марта по 5 апреля?

Овен

Неделя, когда с финансами нужно общаться исключительно на «вы» — легкомысленные и, как следствие, бесполезные траты проделают серьезные бреши в бюджете, что вряд ли обрадует представителей знака.

Телец

Прежде чем вложить деньги во что-либо, включая приобретения дорогостоящей бытовой техники, нужно — во избежание ненужного риска — тщательно просчитать все доводы «за» и «против» такого шага.

Близнецы

Значительные денежные выплаты, на которые могут рассчитывать представители знака, важно разумно потратить, поэтому не стоит сразу же отправляться на шопинг — стоит подумать, можно ли потратить абсолютно все.

Рак

Необходимо подумать о создании хотя бы небольшой финансовой «подушки безопасности», которая поможет какое-то время продержаться на плаву в случае возможных форс-мажорных обстоятельств.

Лев

Успех — в том числе, и финансовый — принесет новый вид деятельности, в которой звезды советуют попробовать себя представителям знака: похоже, что нынешняя работа уже никоим образом не оправдывает их ожиданий.

Дева

В сложившейся — прямо скажем, непростой — финансовой ситуации представители знака могут рассчитывать только на себя, зато и делиться с кем-нибудь лаврами в улчае успеха им не придется.

Весы

Получив предложение сменить нынешнее место работы на более перспективное и выгодное, не стоит сразу же отвечать согласием, но и долго раздумывать тоже нежелательно — конкуренты, как известно. не дремлют.

Скорпион

Нынешняя неделя благоприятна для любых — но, прежде всего, деловых — переговоров, в ходе которых удастся достичь важных договоренностей, особенно тех, которые рассчитаны на серьезные финансовые перспективы.

Стрелец

Представителям знака, которые давно собирались совершить очень важную для них, но дорогостоящую покупку, не стоит терять драгоценное время — именно сейчас она обещает быть максимально удачной.

Козерог

Необходимо опасаться мошенничества, которое может поджидать представителей знака в самых неожиданных ситуациях: в любом случае нужно очень четко представлять себе, какие цели преследует собеседник.

Водолей

Прежде чем согласиться на переход на новую — более высокую и хорошо оплачиваемую — должность, желательно тщательно взвесить свои силы и знания: будет обидно получить обвинение к несоответствию ей.

Рыбы

Решая финансовые вопросы, ни в коем случае нельзя торопиться: поспешив, можно не учесть все факторы, оказывающие влияние на сложившуюся в бизнесе ситуацию, и, как следствие, серьезно и обидно проиграть.

