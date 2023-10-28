Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 30 октября – 5 ноября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 30 октября по 5 ноября?
Овен
Занимаясь ремонтом в квартире или загородном доме, самое главное – не экономить на материалах, в противном случае можно на собственном опыте узнать смысл мудрости о том, что скупой платит дважды.
Телец
Звезды не рекомендуют цепляться за работу только потому, что она обеспечивает пусть и незначительную, но стабильность, если она перестала приносить моральное удовлетворение – желательно искать новую.
Близнецы
Составленные заранее профессиональные планы в силу самых разных – как субъективных, так и объективных – причин выполнить не удастся, поэтому не стоит тратить силы на реализацию заведомо недостижимых целей.
Рак
С финансами в это время необходимо обращаться крайне осторожно: к счастью, о тотальной экономии речь не идет, но и бросаться деньгами направо и налево не стоит – они скоро пригодятся для важного дела.
Лев
Важно проанализировать все профессиональные действия последнего времени, отделив ошибки от достижений: только таким образом можно будет сделать важные выводы, которые помогут увеличить свои доходы.
Дева
Важно обращать внимание на знаки, которые в это время будет посылать представителям знака Вселенная: в них будут содержаться подсказки относительно того, как улучшить свое материальное положение.
Весы
На любую просьбу о материальной помощи необходимо ответить согласием: во-первых, представители знака сделают доброе дело, а во-вторых, бумеранг благотворительности еще никто не отменял.
Скорпион
На рабочем месте необходимо – хотя бы на время – отказаться от разговоров с коллегами, которые непосредственно не связаны с решаемой задачей: такое общение отнимет время, что скажется и на качестве работы, и на зарплате.
Стрелец
Делая уборку в доме, нужно не только навести чистоту, но и выбросить – или отдать на благотворительность – вещи, которыми представители знак давно не пользуются – это прочистит идущие к ним финансовые потоки.
Козерог
Предложение создать совместный бизнес, которое сделает представителям знака старый знакомый, скорее всего, окажется по-настоящему выгодным, поэтому звезды не рекомендуют от него отказываться.
Водолей
Решение финансовых вопросов желательно перенести на следующую неделю – нынешняя, увы, чревата ошибками, которые могут надолго выбить представителей знака из комфортной материальной колеи.
Рыбы
Желательно сосредоточиться на решении мелких финансовых вопросов, крупные в это время прибыли не принесут, скорее, все сложится с точностью до наоборот, что вряд ли порадует представителей знака.
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