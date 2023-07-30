Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 31 июля – 6 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 31 июля по 6 августа?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
От финансовых сделок стоит отказаться даже на уровне планирования, а о том, чтобы реализовывать их в это время, речь и вовсе не идет – не стоит рисковать имеющимися активами, это чревато убытками.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Велик риск столкнуться с мошенниками, которые могут принять какой угодно облик – уличных попрошаек, торговцев БАДами под видом чудо-лекарств и «представителей банка» – необходимо соблюдать осторожность.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Представителям знака, которые недоумевают, почему в последнее время деньги обходят их стороной, желательно подумать о том, когда они в последний раз кому-то помогали: возможно, это ответ на вопрос?
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Принимать важные решения финансового свойства необходимо самостоятельно: если представители знака не будут до конца уверены в его правильности, лучше его отложить, но не принимать на веру чужое мнение.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
В любых делах – в том числе, и финансовых – желательно заниматься мелочевкой: такие вопросы будут решаться легко и быстро, а вот от серьезных проектов лучше отказаться – с ними возникнут проблемы.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Совет относительно того, как поступить в сложившейся финансовой ситуации, могут дать сны: в любую из ночей этой недели они могут оказаться вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Необходимо осторожно распоряжаться средствами, делая, казалось бы, необходимые покупки – особенно это касается подарков: в результате окажется, что представители знака только выбросят деньги на ветер.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
В это время – впрочем, как и всегда – нежелательно принимать важные решения финансового свойства: слишком велика вероятность совершить ошибку, которая будет стоить денег.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Чтобы поправить материальное положение, конечно, можно, отыскать еще одну работу, но гораздо лучше придумать, каким образом заставить имеющиеся средства работать на себя.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Представители знака, как правило, не считают творчество серьезным бюджетообразующим занятием, но в это время они могут изменить свое мнение: нечто, сделанное своими руками, неожиданно принесет прибыль.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Не стоит давать в долг деньги, особенно родным или друзьям: так можно потерять не только деньги, которые они, скорее всего, не вернут, но и близких людей – их вряд ли удастся удержать рядом.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Получив крупную сумму денег, не стоит сразу же отправляться в поход по магазинам, сметая с полок все, что попадётся на пути: нужно дать им пару дней – пусть отлежатся, тогда станет понятно, на что их потратить.
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