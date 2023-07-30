Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 31 июля – 6 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 31 июля по 6 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

От финансовых сделок стоит отказаться даже на уровне планирования, а о том, чтобы реализовывать их в это время, речь и вовсе не идет – не стоит рисковать имеющимися активами, это чревато убытками.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Велик риск столкнуться с мошенниками, которые могут принять какой угодно облик – уличных попрошаек, торговцев БАДами под видом чудо-лекарств и «представителей банка» – необходимо соблюдать осторожность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Представителям знака, которые недоумевают, почему в последнее время деньги обходят их стороной, желательно подумать о том, когда они в последний раз кому-то помогали: возможно, это ответ на вопрос?

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Принимать важные решения финансового свойства необходимо самостоятельно: если представители знака не будут до конца уверены в его правильности, лучше его отложить, но не принимать на веру чужое мнение.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

В любых делах – в том числе, и финансовых – желательно заниматься мелочевкой: такие вопросы будут решаться легко и быстро, а вот от серьезных проектов лучше отказаться – с ними возникнут проблемы.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Совет относительно того, как поступить в сложившейся финансовой ситуации, могут дать сны: в любую из ночей этой недели они могут оказаться вещими, поэтому не стоит их игнорировать.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Необходимо осторожно распоряжаться средствами, делая, казалось бы, необходимые покупки – особенно это касается подарков: в результате окажется, что представители знака только выбросят деньги на ветер.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

В это время – впрочем, как и всегда – нежелательно принимать важные решения финансового свойства: слишком велика вероятность совершить ошибку, которая будет стоить денег.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Чтобы поправить материальное положение, конечно, можно, отыскать еще одну работу, но гораздо лучше придумать, каким образом заставить имеющиеся средства работать на себя.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Представители знака, как правило, не считают творчество серьезным бюджетообразующим занятием, но в это время они могут изменить свое мнение: нечто, сделанное своими руками, неожиданно принесет прибыль.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит давать в долг деньги, особенно родным или друзьям: так можно потерять не только деньги, которые они, скорее всего, не вернут, но и близких людей – их вряд ли удастся удержать рядом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Получив крупную сумму денег, не стоит сразу же отправляться в поход по магазинам, сметая с полок все, что попадётся на пути: нужно дать им пару дней – пусть отлежатся, тогда станет понятно, на что их потратить.

Читайте также: