Гороскоп денег / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 31 марта по 6 апреля

Овен

Успеха — в том числе, и финансового — смогут добиться только те представители знака, которые смогут дисциплинированно придерживаться составленного заранее плана, методично выполняя пункт за пунктом.

Телец

Предложение профессионального рода, которое вероятно на этой неделе, окажется весьма выгодным, поэтому не стоит долго над ним раздумывать, иначе престижное место займут коллеги-конкуренты.

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Близнецы

Задача представителей знака на этой неделе — хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства, поскольку именно в его силах перевести их на новую — более высокую — должность и увеличить сумму зарплаты.

Рак

Благотворительностью желательно заниматься всегда, но на этой неделе — особенно: есть вероятность оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, и получить бумеранг удачи и благополучия.

Лев

Можно ставить любые — даже самые смелые — цели финансового характера, поскольку все они окажутся обреченными на успех, останется только действовать — причем, чем активнее, тем лучше.

Дева

Не самое лучшее время для финансовых операций любой сложности — даже оплату коммунальных счетов — если, конечно, есть такая возможность — лучше отложить до следующего понедельника.

Весы

Прежде чем сделать серьезное и недешевое приобретение, представителям знака стоит подумать о том, насколько они действительно в нем сейчас нуждаются, и покупать исключительно в случае утвердительного ответа.

Скорпион

Время благоприятно для важных договоров и заключения серьезных, рассчитанных на перспективу сделок: если правильно и, главное, грамотно прописать в них все положения, то прибыль не заставит себя ждать.

Стрелец

Можно проводить любые деловые переговоры: партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, поэтому консенсуса — а, как следствие, и заключения финансово перспективных сделок — удастся достичь относительно легко.

Козерог

Не стоит принимать важные финансовые решения впопыхах: из-за спешки не удастся объективно оценить все доводы «за» и «против», поэтому решение, скорее всего, окажется ошибочным и приведет к потерям.

Водолей

Даже самые смелые материальные цели, поставленные в это время, окажутся обреченными на успех, поэтому звезды настоятельно рекомендуют не скромничать и запрашивать помощи у Вселенной по максимуму.

Рыбы

Финансовое предложение, которое могут получить представители знака в это время, будут позиционировать им как крайне выгодное, но самом деле оно таковым не окажется, так что не стоит торопиться с положительным ответом.

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