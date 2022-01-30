Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 31 января – 6 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 31 января по 6 февраля.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Неожиданную прибыль, которая может поступить в это время, важно потратить с умом: например, купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе этого позволить – но при условии, что они действительно нужны.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время благоприятно для купли-продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае скрупулезной ее подготовки: на спонтанность и импровизацию рассчитывать не приходится, велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть или поговорить по телефону с подругой: в это время необходимо работать как можно усерднее, тогда и зарплата окажется всем на зависть.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники – увы! – успешно заманивают доверчивых людей: не стоит идти у них на поводу.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут тщательно просчитаны – импровизации и экспромты не пройдут. Впрочем, даже если особых прибылей не ожидается, билет квартирной лотереи вполне можно приобрести.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Прежде чем что-то приобрести – причем неважно, насколько крупная планируется покупка – необходимо тщательно обдумать, есть ли в этом необходимость, в противном случае даже тюбик помады окажется неоправданной денежной тратой.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Новые идеи, которые в эти дни придут вам в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся не только перспективными с профессиональной точки зрения, но и финансово выгодными – на них удастся вполне прилично заработать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят посягнуть на ваши деньги. Обезопасить себя от них можно при наличии дисциплинированности и собранности: чем внимательнее вы будете относиться к своим тратам, тем меньше шанса ошибиться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

На этой неделе может выпасть редкий и удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды. Самое главное в данном случае – не упустить такую замечательную возможность.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

При малейшей возможности необходимо отставить в сторону все дела – как профессионального, так и бытового свойства – толку, в том числе и финансового, от них точно не будет, так что лучше взять тайм-аут, отдохнуть и поднакопить силы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате – с большой долей вероятности –приведут к серьезным и досадным убыткам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя: отдавая другим свои знания, удастся заработать сначала авторитет, а затем и завидную репутацию в профессиональных кругах, что очень быстро скажется на финансовом благополучии.

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