Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 31 января – 6 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 31 января по 6 февраля.
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Неожиданную прибыль, которая может поступить в это время, важно потратить с умом: например, купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе этого позволить – но при условии, что они действительно нужны.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Время благоприятно для купли-продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае скрупулезной ее подготовки: на спонтанность и импровизацию рассчитывать не приходится, велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть или поговорить по телефону с подругой: в это время необходимо работать как можно усерднее, тогда и зарплата окажется всем на зависть.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники – увы! – успешно заманивают доверчивых людей: не стоит идти у них на поводу.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут тщательно просчитаны – импровизации и экспромты не пройдут. Впрочем, даже если особых прибылей не ожидается, билет квартирной лотереи вполне можно приобрести.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Прежде чем что-то приобрести – причем неважно, насколько крупная планируется покупка – необходимо тщательно обдумать, есть ли в этом необходимость, в противном случае даже тюбик помады окажется неоправданной денежной тратой.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Новые идеи, которые в эти дни придут вам в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся не только перспективными с профессиональной точки зрения, но и финансово выгодными – на них удастся вполне прилично заработать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят посягнуть на ваши деньги. Обезопасить себя от них можно при наличии дисциплинированности и собранности: чем внимательнее вы будете относиться к своим тратам, тем меньше шанса ошибиться.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
На этой неделе может выпасть редкий и удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды. Самое главное в данном случае – не упустить такую замечательную возможность.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
При малейшей возможности необходимо отставить в сторону все дела – как профессионального, так и бытового свойства – толку, в том числе и финансового, от них точно не будет, так что лучше взять тайм-аут, отдохнуть и поднакопить силы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате – с большой долей вероятности –приведут к серьезным и досадным убыткам.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя: отдавая другим свои знания, удастся заработать сначала авторитет, а затем и завидную репутацию в профессиональных кругах, что очень быстро скажется на финансовом благополучии.
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