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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 августа
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 4 по 10 августа?
Овен
Время благоприятно для любых финансовых операций: можно заключать серьезные сделки и подписывать важные договора, главное — внимательно прочитать текст, под которым необходимо будет поставить автограф.
Телец
Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих — прежде всего, непосредственного руководства: необходимо учиться показывать товар — то есть, свои таланты — лицом.
Близнецы
Приветствуются любые перемены, связанные с профессиональной деятельностью: новая должность принесет увеличение заработной платы, а новое место работы –серьезные профессиональные перспективы.
Рак
Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о прожектах с примесью фантастики, какими бы привлекательными они ни были, лучше пока забыть.
Лев
Как известно, всюду успевает тот, кто никуда не торопится: желательно руководствоваться этой истиной, а иначе придется только сожалеть об упущенных в спешке возможностях — в том числе, и финансовых.
Дева
Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно «подняться» на них не удастся — лучше сосредоточиться на выполнении рутинных задач, которые оплачиваются ничуть не хуже.
Весы
Прежде чем согласиться на предложение, исходящее от непроверенного партнера, необходимо тщательно просчитать все связанные с ним риски: оно может казаться далеко не таким выгодным, как будет казаться.
Скорпион
Категорически не рекомендуется брать на себя чужую работу, даже если об этом будут очень просить: денег за сверхурочную работу не заплатят, да и положенное в таких случаях «спасибо», скорее всего, не скажут.
Стрелец
Профессиональный –и финансовый — успех напрямую связан с наличием четкого и подробного плана действий, составленного на неделю вперед: хватаясь за самые разные дела, вряд ли удастся сделать что-то путное.
Козерог
Финансовые операции — даже назначенные заранее — лучше перенести на следующую неделю, нынешнее время для нее неблагоприятно — слишком велик риск досадной неудачи и, как следствие, материальных потерь.
Водолей
Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые могут представиться в это время: поначалу они могут показаться неважными, поэтому их легко не заметить и упустить, а это нежелательно.
Рыбы
Новые идеи, которые появятся в это время, необходимо тщательно фиксировать, а потом рассматривать и продумывать план их осуществления: они принесут серьезные профессиональные и финансовые результаты.