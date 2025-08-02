Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 августа

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 4 по 10 августа?

Овен

Время благоприятно для любых финансовых операций: можно заключать серьезные сделки и подписывать важные договора, главное — внимательно прочитать текст, под которым необходимо будет поставить автограф.

Телец

Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих — прежде всего, непосредственного руководства: необходимо учиться показывать товар — то есть, свои таланты — лицом.

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Близнецы

Приветствуются любые перемены, связанные с профессиональной деятельностью: новая должность принесет увеличение заработной платы, а новое место работы –серьезные профессиональные перспективы.

Рак

Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о прожектах с примесью фантастики, какими бы привлекательными они ни были, лучше пока забыть.

Лев

Как известно, всюду успевает тот, кто никуда не торопится: желательно руководствоваться этой истиной, а иначе придется только сожалеть об упущенных в спешке возможностях — в том числе, и финансовых.

Дева

Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно «подняться» на них не удастся — лучше сосредоточиться на выполнении рутинных задач, которые оплачиваются ничуть не хуже.

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Весы

Прежде чем согласиться на предложение, исходящее от непроверенного партнера, необходимо тщательно просчитать все связанные с ним риски: оно может казаться далеко не таким выгодным, как будет казаться.

Скорпион

Категорически не рекомендуется брать на себя чужую работу, даже если об этом будут очень просить: денег за сверхурочную работу не заплатят, да и положенное в таких случаях «спасибо», скорее всего, не скажут.

Стрелец

Профессиональный –и финансовый — успех напрямую связан с наличием четкого и подробного плана действий, составленного на неделю вперед: хватаясь за самые разные дела, вряд ли удастся сделать что-то путное.

Козерог

Финансовые операции — даже назначенные заранее — лучше перенести на следующую неделю, нынешнее время для нее неблагоприятно — слишком велик риск досадной неудачи и, как следствие, материальных потерь.

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Водолей

Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые могут представиться в это время: поначалу они могут показаться неважными, поэтому их легко не заметить и упустить, а это нежелательно.

Рыбы

Новые идеи, которые появятся в это время, необходимо тщательно фиксировать, а потом рассматривать и продумывать план их осуществления: они принесут серьезные профессиональные и финансовые результаты.