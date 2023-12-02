Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 4 по 10 декабря?

Овен

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективной – в карьерном, так и в материальном плане, что можно отвечать на него согласием без долгих раздумий.

Телец

Дела, за которые придется взяться в это время, должны быть поистине грандиозными – только так на них удастся заработать, мелкие и незначительные задачами окажутся пустой тратой времени и сил.

Близнецы

Серьезные финансовые решения лучше отложить хотя бы на неделю, в противном случае можно серьезно ошибиться, а это повлечет за собой серьезные – в том числе и материальные – последствия.

Рак

Профессиональный – и финансовый – успех ждет тех, кто сможет работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры, которые отнимут время и силы.

Лев

Не стоит заниматься тем, что не приносит ни денег, ни удовольствия, это оставит неприятное ощущение потерянного даром времени: избежать его можно, выбрав полезное во всех отношениях дело.

Дева

В случае нехватки финансов стоит обратиться за помощью к близким людям – родным или друзьям, а вот брать кредит в банке нежелательно: с его возвратом могут возникнуть серьезные проблемы.

Весы

Необходимо тщательно анализировать информацию, которая будет поступать с самых неожиданных сторон: она будет очень важной и полезной в работе, что, в свою очередь, позитивно скажется на заработной плате.

Скорпион

Несмотря на то, что для достижения важной профессиональной – и финансовой цели – осталось всего пару шагов, спешить с ними не стоит: можно совершить ошибку, которая обнулит все старания.

Стрелец

Время благоприятно для финансовых операций любой сложности, от незначительных до серьезных, но особенно рекомендуется подписывать договоры, рассчитанные на длительную перспективу.

Козерог

Время будет благоприятно для тех, чья профессия связана с творчеством, впрочем, даже технарям желательно решать свои задачи с креативной точки зрения – так им удастся сделать поистине неординарный ход.

Водолей

Благоприятное время для тех, кто давно подумывал об очень нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло – все, приобретенное в это время, прослужит верой и правдой долгие годы.

Рыбы

Неожиданную – а потому особенно приятную – прибыль, которая может поступить в это время, важно потратить с умом: например, можно купить вещи, о которых представители знака давно мечтали.

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