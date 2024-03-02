Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 4 по 10 марта?

Овен

Звезды предупреждает от опасности риска во всех сферах жизни, но в финансовой – особенно: слишком велика вероятность потерять гораздо больше, чем выиграть, а это будет очень обидно.

Телец

Время разговора с начальство о новой должности или повышении заработной платы еще не пришло: на этой неделе оно вряд ли оценит справедливые доводы представителей знака и пойдет им навстречу.

Близнецы

Самое важное на рабочем месте – избегать конфликтов с коллегами, которые, как назло, могут вспыхивать по любому поводу: они предсказуемо отвлекут от работы, а это соответствующим образом скажется на зарплате.

Рак

Сориентировать представителей знака в финансовой ситуации, в которой они оказались, помогут… сны: совет, который даст в них подсознание, поможет преуспеть в профессиональных и, как следствие, неплохо заработать.

Лев

От подписания серьезных договоров и заключения важных сделок в первой половине недели лучше отказаться: будет обидно, если из-за незначительной ошибки или опечатки приведет к нежелательным последствиям.

Дева

Важно быть аккуратными с финансами, причем это касается не только шопинга, когда можно купить что-то дорогое, но совершенно ненужное, но и ежемесячных платежей, в том числе и коммунальных.

Весы

Можно заставлять деньги работать на себя – например, делать инвестиции или – разумеется, если есть такая возможность – приобретать недвижимость, предназначенную для последующей аренды.

Скорпион

Можно брать банковские кредиты на решение финансовых вопросов или приобретения необходимого движимого или недвижимого имущества: вернуть заем удастся легко и к тому же досрочно.

Стрелец

Лучшее, что можно в это время сделать на работе, - это добросовестно выполнять свои обязанности, не выделяясь из общей массы коллег и не проявляя инициативу - она станет наказуемой, в том числе и финансово.

Козерог

Удача – как профессиональная, так и финансовая – ждет тех, кто отважится на воплощение в жизнь нового, серьезного проекта: представителям знака удастся достичь цели и при этом неплохо заработать.

Водолей

Не стоит надеяться на активную помощь со стороны деловых партнеров – скорее всего, ее не последует: в любых делах финансового свойства в это время нужно надеяться только на себя.

Рыбы

Нежелательно иметь дело с деньгами – даже брать купюры в руки не стоит: необходимые покупки можно оплатить банковской карточкой или вообще приобрести все необходимое по интернету.

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