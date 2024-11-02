Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 ноября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 4 по 10 ноября.

Овен

Успех – прежде всего, профессиональный и финансовый – ждет тех представителей знака, которые никому не дадут поколебать свою уверенность в себе, а в таких желающих, увы, недостатка не будет.

Телец

Не стоит тратить время, предназначенное для работы, на пустые разговоры, споры и интриги, направленные против коллег и – особенно! – начальства: вряд ли после этого можно будет рассчитывать на прибавку к зарплате.

Близнецы

Преуспеть в профессиональном = и финансовом – плане смогут те, кто не станет хвататься сразу за несколько задач, а выберет самую важную, оставив остальные на потом – время для реализации этих проектов еще не пришло.

Рак

В решении финансовых вопросов не помешает некоторая доля экономии: под влиянием энергии расточительности, которая овладеет представителями знака в это время, можно потратить гораздо больше, чем позволительно.

Лев

Разочаровавшись в финансовой стороне основного занятия, стоит подумать о том, как перевести в статус бюджетообразующего дела свое хобби: в таком случае удастся работать с удовольствием и при этом получать выгоду.

Дева

От финансовых операций в это время желательно отказаться: рассеянность, которая будет свойственная в это время представителям знака, может стать причиной досадной ошибки и, как следствие, материальных потерь.

Весы

Принимая важные решения, особенно если они связаны с финансовыми вопросами, нельзя торопиться: нужно тщательно обдумать не только каждый свой шаг, но и последствия, к к которым он может привести.

Скорпион

Любые телодвижения, так или иначе связанные с финансами, нужно совершать, прислушиваясь к внутреннему голосу – на этой неделе о будет особенно силен, а его подсказки – единственно верными и правильными.

Стрелец

Не стоит носить с собой ценные вещи, особенно если существует необходимость ходить по безлюдным улицам в темное время суток, за своими вещами также очень важно следить в общественном транспорте.

Козерог

Любые начинания, связанные с финансами, в это время буквально обречены на успех, поэтому не стоит медлить: задачи нужно выполнять сразу и без раздумий – только в таком случае удастся достичь поставленной цели.

Водолей

Неплохо заработать позволят новые знания и навыки, поэтому важно не полениться и получиться тому что в ближайшее время позволит обойти конкурентов и преуспеть в профессиональном плане.

Рыбы

Можно приступать к реализации нового проекта, который обещает стать прорывным как в карьерном, так и в финансовом плане, поэтому не стоит тянуть с началом работы – она принесет много бонусов.

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