Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 4 по 10 сентября?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Время благоприятно для финансовых операций: деловые переговоры, которые должны будут завершиться подписанием серьезных сделок, пройдут особенно удачно – не стоит упускать шанс провести их.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Наступающая неделя удачна для переговоров с начальством: оно готово будет пойти навстречу представителям знака в отношении любых их просьб – может повысить по работе или увеличить зарплату.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
В последнее время представители знака стали очень много думать о материальном в ущерб духовному, поэтому желательно хотя бы на время сменить финансовую "ориентацию" – подумать о высоком.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Одалживая деньги кому-то из близких, представителям знака необходимо остановиться на сумме, которую в случае чего не жаль будет потерять: вернут – хорошо, не вернут – не обидно будет.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Представители знака смогут получить неожиданную прибыль, которая может принять вид премии за успешно выполненную работу или ценного – и очень приятного – подарка, который сделает им близкий человек.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Неделя создаст благоприятные условия для покупки и продажи любого масштаба – от лака для ногтей до недвижимости: в любом случае сделанное в это время приобретение окажется удачным и выгодным.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Звезды считают, что на этой неделе представителям не помешает некоторая доля риска: разумеется, далеко заходить не стоит, но в денежной или вещевой лотерее можно – и нужно! – поучаствовать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Не стоит соблазняться тем, что будут предлагать под видом бесплатной услуги или приобретения нужной вещи с солидной скидкой: скорее всего, там будет скрытый подвох, что станет понятно не сразу.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Необходимо использовать любую возможность для того, чтобы в глазах начальства презентовать себя с наилучшей стороны – оно может предложить участие в новом проекте с далеко идущими финансовыми последствиями.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Если начальство предложит представителям знака заменить находящегося в отпуске коллегу в командировке или решении важного профессионального вопроса, необходимо соглашаться – это хороший шанс сделать карьеру.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Дар красноречия, которым на этой неделе наградят звезды представителей знака, позволит убедить в своей правоте кого угодно, но лучше всего направить его на деловых партнеров, от которых зависит профессиональный и финансовый успех.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Самым важным на этой неделе качеством, которое позволит достичь профессиональной цели и неплохо заработать, станет способность придерживаться своей точки зрения – несмотря ни на что.
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