Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 4 по 10 сентября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Время благоприятно для финансовых операций: деловые переговоры, которые должны будут завершиться подписанием серьезных сделок, пройдут особенно удачно – не стоит упускать шанс провести их.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Наступающая неделя удачна для переговоров с начальством: оно готово будет пойти навстречу представителям знака в отношении любых их просьб – может повысить по работе или увеличить зарплату.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

В последнее время представители знака стали очень много думать о материальном в ущерб духовному, поэтому желательно хотя бы на время сменить финансовую "ориентацию" – подумать о высоком.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Одалживая деньги кому-то из близких, представителям знака необходимо остановиться на сумме, которую в случае чего не жаль будет потерять: вернут – хорошо, не вернут – не обидно будет.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Представители знака смогут получить неожиданную прибыль, которая может принять вид премии за успешно выполненную работу или ценного – и очень приятного – подарка, который сделает им близкий человек.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Неделя создаст благоприятные условия для покупки и продажи любого масштаба – от лака для ногтей до недвижимости: в любом случае сделанное в это время приобретение окажется удачным и выгодным.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Звезды считают, что на этой неделе представителям не помешает некоторая доля риска: разумеется, далеко заходить не стоит, но в денежной или вещевой лотерее можно – и нужно! – поучаствовать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Не стоит соблазняться тем, что будут предлагать под видом бесплатной услуги или приобретения нужной вещи с солидной скидкой: скорее всего, там будет скрытый подвох, что станет понятно не сразу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Необходимо использовать любую возможность для того, чтобы в глазах начальства презентовать себя с наилучшей стороны – оно может предложить участие в новом проекте с далеко идущими финансовыми последствиями.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Если начальство предложит представителям знака заменить находящегося в отпуске коллегу в командировке или решении важного профессионального вопроса, необходимо соглашаться – это хороший шанс сделать карьеру.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Дар красноречия, которым на этой неделе наградят звезды представителей знака, позволит убедить в своей правоте кого угодно, но лучше всего направить его на деловых партнеров, от которых зависит профессиональный и финансовый успех.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Самым важным на этой неделе качеством, которое позволит достичь профессиональной цели и неплохо заработать, станет способность придерживаться своей точки зрения – несмотря ни на что.

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