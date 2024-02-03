Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 5-11 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 5 по 1 февраля?

Овен

Одинаково нежелательно как брать, так и давать деньги в долг: с возвратом средств в любом случае могут возникнуть проблемы, что плохо отразится с одной стороны на репутации, с другой – на материальном положении.

Телец

Не стоит тратить все имеющиеся в наличии деньги – имеет смысл отложить часть из них до лучших времен: уже довольно скоро они понадобятся представителям знака для важных – и приятных – приобретений.

Близнецы

Не стоит рассчитывать на то, что деньги придут к представителям знака сами собой: для того, чтобы что-то получить, придется потрудиться, но и внушительный результат будет того стоить.

Рак

Неделя благоприятна для торговых операций, причем это коснется не только тех, для кого данная сфера деятельности является профессиональной: даже первая – робкая – продажа принесет хорошую прибыль.

Лев

Принимая важное финансовое решение, не стоит обращаться за помощью к другим людям – вряд ли они смогут объективно оценить все доводы за и против, а значит, с большой долей вероятности ошибутся.

Дева

На наступающую неделю можно планировать финансовые сделки любой сложности – обстоятельства сложатся максимально благоприятно для того, чтобы избежать ошибок и получить прибыль.

Весы

Необходимую финансовую сумму можно будет получить путем… наведения порядка в доме: особенно важно выбросить скопившийся там хлам, который блокирует циркуляцию денежной энергии.

Скорпион

Улучшить – причем довольно значительно – материальное положение поможет смена рода деятельности: похоже, та, которой занимаются представители знака сейчас, уже исчерпала себя.

Стрелец

От серьезных сделок профессионального – и прежде всего финансового – характера в это время лучше отказаться: вместо ожидаемого успеха они могут принести убыток, так что лучше не рисковать.

Козерог

Принять важное финансовое решение помогут знаки, попадающиеся буквально на каждом шагу: одна из услышанных фраз будет прямым ответом на поставленный – важный – вопрос.

Водолей

Не стоит торопиться с серьезной покупкой – например, мебелью или бытовой техникой: велика вероятность приобретения некачественной вещи, которая прослужит недолго и оставит ощущение выброшенных на ветер денег.

Рыбы

Серьезное денежное поступление – не повод транжирить средства на мелочи, без которых вполне можно и обойтись: обидно будет обнаружить, что в результате от внушительной суммы останутся сущие копейки.

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