Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 5-11 июля 

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 5 по 11 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Время не подходит для финансовых операций любого масштаба: слишком велик риск столкнуться с мошенниками, после чего банковский счет может обнулиться, а кошелек – опустошиться, что вряд ли входит в планы представителей знака, поэтому желательно не рисковать своим нынешним материальным положением.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми коллегами, которые, кажется, достойны доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, воплотят ее в жизнь и, как следствие, к великому сожалению представителей знака, станут обладателями дивидендов, которые она принесет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Время благоприятно для деловых переговоров – достигнутые в результате договоренности позволят организовать успешный совместный бизнес и заработать вполне приличные деньги, которые уже очень скоро упадут на счет, так что важно идти навстречу друг другу – это будет способствовать взаимной финансовой выгоде.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть или посплетничать с подругами: в это время необходимо работать за двоих, тогда и зарплату за текущий месяц можно будет получить за троих – в таком случае представители знака позволят себе такой отпуск, о котором они мечтали весь предыдущий год.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Представителям знака необходимо делиться с нуждающимися в помощи людьми тем, что имеют сами. Как известно, никогда не оскудевает рука дающего, вот и сейчас все, что они отдадут другим, очень быстро вернется к ним в двойном, а то и в тройном объеме, так что не стоит жадничать – это в результате окажется себе дороже.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта – он будет буквально обречен на финансовый успех: прежде всего, вышесказанное коснется представителей творческих профессий, поэтому тем, кто давно собирался заняться литературой или живописью, важно не упустить счастливый шанс и заняться работой своей мечты.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

В течение недели можно время от времени устраивать себе небольшие, но приятные праздники в виде походов по магазинам и посиделок с подругами в кафе: разумеется, это потребует финансовых трат, но они окупятся уже хотя бы тем, что создадут представителям знака хорошее настроение, а они этого заслуживают.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Можно подписывать важные договоры и совершать серьезные сделки – финансовые операции любого рода в это время окажутся на редкость успешными, главное, поторопиться, не упустить важный шанс и не дать более проворным и удачливым конкурентам обойти представителей знака на крутом профессиональном повороте.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Удачными окажутся финансовые операции, в которых необходимо будет свести дебет с кредитом: представителям знака легко удастся соблюсти баланс, заплатить по всем "зависшим" счетам и навести лоск в документах, а впредь необходимо содержать финансовую отчетность в полном порядке, в противном случае последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану: это позволит избежать суеты и спешки, которые часто приводят к цейтноту, и завершить работу спокойно и уверенно, а там и до денежного вознаграждения недалеко.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

От предложения легкой и непыльной работы, с которой может обратится малознакомый – а то и вовсе незнакомый – человек, лучше отказаться, какую бы привлекательную зарплату за нее ни обещали с большой долей вероятности она окажется аферой, вследствие которой в результате удастся куда больше потерять, чем приобрести.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время, когда возможны неожиданные – а потому особенно приятные – денежные выплаты, среди которых – с большой долей вероятности – окажутся позабытые гонорары и старые долги, на которые представители знака давным-давно махнули рукой: можно – и нужно – потратить их с удовольствием на то, что является объектом мечты.

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