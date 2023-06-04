Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 5-11 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 5 по 11 июня?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Риск – конечно, благородное дело, но на этой неделе он может не оправдать возложенные на него ожидания и вместо прибыли принести убытки, на которые представители знака по понятным причинам не рассчитывают.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Крупные денежные выплаты, которые вероятны на этой неделе, не стоит спускать на мелочи, без которых вполне можно обойтись, лучше придержать их для крупной – и действительно нужной – покупки.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Можно подписывать важные документы финансового свойства, особенно те, которые рассчитаны на длительную перспективу: солидные дивиденды представителям знака будут обеспечены.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
От финансовых операций любой степени сложности в это время желательно отказаться – успехом они не увенчаются, поэтому даже те, что были запланированы заранее, лучше перенести хотя бы на неделю.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Неделя благоприятна для любого рода деловых переговоров: партнеры будут настроены доброжелательно и пойдут навстречу в любых вопросах – даже тех, которые раньше вызывали разногласия и споры.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Для достижения финансового успеха представителям знака, которые любят учет и контроль, необходимо сделать то, что они и так в обязательном порядке совершают: составить план действий и строго ему следовать.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Нежелательно принимать важные финансовые решения в состоянии спешки: под ее влиянием можно будет оставить без внимания важные факторы, без учета которых легко совершить досадную ошибку.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Нежелательно брать – и особенно давать – деньги в долг: в первом случае их придется долго и со "скрипом" возвращать, а во втором – из-за финансовой несостоятельности кредитора – можно уже никогда не увидеть.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Велика вероятность профессионального предложения, которое обещает представителям знака не только карьерный рост, но и улучшение материального положения – не стоит долго над ним раздумывать.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Очень важно выполнить поставленную профессиональную задачу на отлично: хорошо зарекомендовав себя в глазах начальства, можно будет рассчитывать на значительное повышение зарплаты.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Успешной окажется любая – даже самая смелая – профессиональная цель, главное, не тормозить на пути к ее достижению, а действовать быстро, активно и с энтузиазмом.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Благотворительностью желательно заниматься всегда, но на этой неделе она станет не только великодушным, но и выгодным делом: любое добро, сделанное другим, вернется к исходнику в двойном размере.
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