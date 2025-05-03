Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 5-11 мая

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 5 по 11 мая.

Овен

Идеи, которые придут в голову в это время, окажутся весьма перспективными в финансовом плане, поэтому, какими бы фантастическими они ни казались, нужно немедленно представить их на суд начальства.

Телец

Звезды рекомендуют включить режим разумной экономии, для чего необходимо будет как можно меньше ходить по магазинам — слишком велик риск не устоять перед соблазном купить что-нибудь совершенно ненужное.

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Близнецы

Проект, который необходимо воплотить в жизнь на этой неделе, нельзя будет реализовать в одиночку, поэтому крайне важно собрать вокруг себе команду единомышленников — как коллег, так и просто неравнодушных людей.

Рак

Нынешнее время как нельзя лучше подходит хоть и для одной, но крупной покупки, о которой представители знака мечтают довольно давно — речь идет о движимом и — особенно! — недвижимом имуществе.

Лев

Приступать к реализации нового проекта можно приступать только в том случае, если удалось закрыть все старые «счета», в противном случае недоделки постоянно будут тормозить работу.

Дева

Время окажется благоприятным для финансовых операций любой сложности: дивиденды, полученные в результате, во-первых, окажутся более чем солидными, а, во-вторых, не заставят себя долго ждать.

Весы

Материальные блага в это время не будут сыпаться с неба на голову — чтобы их получить, придется отбросить лень и приложить массу усилий: на хороший «улов» смогут рассчитывать только те, кто не боится работы,

Скорпион

Звезды рекомендуют представителям знака воздержаться от каких бы то ни было — даже самых незначительных — финансовых операций: слишком велика вероятность стать жертвой многочисленных мошенников.

Стрелец

Прилично заработать на этой неделе смогут только те, кто будет трудиться не в коллективе, а в одиночестве: командный труд, хоть и снимет с них часть непосредственных обязанностей, будут постоянно отвлекать от работы.

Козерог

На этой неделе монетизировать удастся все, к чему доведется приложить руки: прибыль принесет не только основная работа, но и хобби, которое оценят люди с хорошим вкусом и солидными финансовыми возможностями.

Водолей

Время благоприятно для сделок с недвижимостью — с одинаковым успехом можно как покупать, так и продавать ее: в первом случае удастся получить выгодную цену, во втором — получить квартиру или дом мечты.

Рыбы

Тем, кто давно собирался приступить к реализации сложного, но перспективного и, что очень важно, финансово выгодного проекта, звезды настоятельно рекомендуют заняться этим именно на этой неделе.

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