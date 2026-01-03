Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 5-11 января

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 5 по 11 января?

Овен

Любые финансовые операции и сделки в это время обещают солидную прибыль, особенно если они будут связаны с началом работы над новым проектом, особенно если представители знака давно его лансировали.

Телец

Наступившая неделя идеально подходит для планирования профессиональных и бизнес-проектов: удастся учесть не только деловые, но и финансовые факторы, что в данный момент чрезвычайно важно.

Близнецы

Пришла пора для реализации любых — даже самых сложных и смелых — профессиональных проектов, которые в результате не только укрепят деловой авторитет, но и значительно улучшат материальное положение.

Рак

Любое новое дело — особенно, если оно связано с творчеством — будучи начатым в это время, они окажутся особенно успешными — в том числе, и в финансовом отношении, так что не стоит медлить с активными действиями.

Лев

Лучшей деловой тактикой на этой неделе станет… отказ от активных профессиональных действий: так представители знака смогут ничего не испортить и получить финансовое вознаграждение, на которое рассчитывали.

Дева

Звезды советуют представителям знака не тратить время на раздумья и подготовку к важной работе — нужно начать действовать, тогда все сложится максимально успешно — в том числе, удастся и вполне прилично заработать.

Весы

Желанию скупить все, что попадается на глаза, которую в это время будет очень сильным, необходимо противопоставить принцип разумной экономии, который поможет разумно распорядиться оставшейся до зарплаты суммой.

Скорпион

Приходящие в это время в голову идеи, какими бы неразумными — и даже фантастическими – они ни казались, необходимо запоминать, а еще лучше — записывать: реализация одной из них может оказаться довольно прибыльной.

Стрелец

Чтобы получать прибыль на постоянной основе, нужно делиться какой-то — например, десятой — частью своих доходов: так действует закон Вселенной, а начать его соблюдать никогда не поздно, а начать можно прямо сейчас.

Козерог

Желательно найти время для занятий своим хобби — возможно, именно оно в самое ближайшее время принесет солидную прибыль, а затем и станет для представителей знака основным — и даже бюджетообразующим — делом.

Водолей

Нынешняя неделя — прекрасное время для переговоров с настоящими — и потенциальными — деловыми партнерами: достигнутое взаимопонимание позволит наладить совместное — и весьма прибыльное — дело.

Рыбы

Поработать — и, соответственно, заработать — в это время позволит… хорошее настроение: с его помощью удастся преуспеть даже там, где обычно представители знака терпят неудачу — не стоит упускать счастливый шанс.

