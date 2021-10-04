Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 4 по 10 октября.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Вознаграждение за доброе дело, осуществленное не так давно, окажется как моральным, так и материальным. Не стоит от него отказываться – представителей знака отблагодарят за доброе дело, а вот подумать, на что его употребить можно и нужно – будет жаль, если вполне приличная сумма денег разойдется на пустяки.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время благоприятно только для тех финансовых операций, которые заблаговременно готовились: тщательно просчитывались не только сами действия, но и их последствия. От спонтанных действий в таком случае лучше отказаться – слишком большая сумма будет поставлена на кон, ее потеря окажется, мягко говоря, досадной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Риск, связанный с финансовыми вопросами, может оказаться делом не только благородным, но и опасным, особенно если он является спонтанным и непродуманным. Вместо ожидаемой прибыли можно, к большому сожалению, получить неожиданный – а потому вдвойне досадный – убыток, так что лучше соблюдать в этом вопросе максимальную осторожность.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

В эти дни слишком велика вероятность стать жертвой воров и мошенников, которые могут выманить приличную сумму денег. Чтобы подобного не произошло, стоит действовать по принципу "кто предупрежден, тот вооружен": избегать малолюдных улиц – особенно в темное время дня – и не носить с собой крупные суммы денег.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Возможно нарушение серьезных деловых договоренностей, которые приведут к срыву важного контракта и обидным денежным потерям. Несмотря на это, звезды советуют представителям знака не огорчатся по этому поводу: потери, вероятные в это время, финансовая удача очень быстро компенсирует

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Не лучшее время для деловых переговоров, особенно если их результатом должна стать финансовая сделка: вряд ли партнеры захотят идти навстречу представителям знака, поэтому может быть завален любой – даже самый интересный и перспективный – профессиональный проект, особенно если он будет сопряжен с творчеством.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Необходимо сдерживать себя в отношениях с коллегами, особенно – с начальством, от которого напрямую зависит финансовое положение представителей знака: допустив резкое высказывание в его адрес, легко можно оказаться без очередного повышения зарплаты или заслуженной премии, так что лучше себе его не позволять.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Тем, кто давно хочет найти новую работу, потому что старая перестала устраивать в финансовом отношении, можно активно читать объявления о вакансиях и рассылать резюме. Скорее всего, именно сейчас представителям знака удастся найти место, о котором они могли только мечтать – с интересной тематикой и высокой зарплатой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Возможно, это будет непросто, но в это время необходимо отказаться от оформления финансовых документов, в том числе и коммунальных счетов. Если же избежать этого не удастся, необходимо внимательно прочитать текст сделки – особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом, и только потом ставить свою визу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Успех – прежде всего финансовый – будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом. Если все будет сделано правильно, уже ближе к выходным представители знака получат первые – материальные – результаты своей деятельности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время – и в обязательном порядке – принесут то, чего так недостает сейчас многим представителям знака – солидные финансовые поступления.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Прежде чем ответить на серьезное профессиональное предложение, сопряженное не только с серьезным карьерным ростом, но и со значительным повышением зарплаты, необходимо, несмотря на привлекательные условия, хорошо подумать, давать согласие или нет – возможно, лучше все оставить как есть.

Гороскопы на октябрь 2021:

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