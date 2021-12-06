Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – 6-12 декабря.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Любые финансовые сделки этого времени окажутся успешными, но особенно удачными окажутся подписанные на этой неделе контракты: в самое ближайшее время они принесут ожидаемые дивиденды, так что можно смело ставить подпись под связанными с ними документами.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Принятие важного финансового решения лучше отложить на некоторое время: на этой неделе сложно будет отделить верные доводы от неверных, которые в результате приведут к досадной ошибке и, как следствие, к материальным потерям. Лучше повременить, чем нанести себе убыток.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Секрет профессионального – а, как следствие, и финансового – успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной, наиболее важной рабочей задачей, а не действовать во всех направлениях сразу – в таком случае на удачу рассчитывать, увы, не придется.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Полученную в это время крупную сумму денег желательно потратить на крупную и важную покупку – например, застеклить балкон: этот создаст в доме приятный для работы микроклимат, или компьютер нового поколения: будет обидно, если эти средства разойдутся на незначительные приобретения.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут заранее и тщательно просчитаны: лучше остаться при своих, чем подсчитывать убытки. Впрочем, даже если особых прибылей не ожидается, лотерейный билет вполне можно приобрести.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Финансовое благосостояние в это время будет напрямую зависеть от расположения непосредственного начальства, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы показать ему себя с лучшей стороны – нужно работать за двоих и не скромничать, предлагая новые идеи для реализации.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Неделя благоприятная для того, чтобы рассчитаться по существующим долгам: при невозможности вернуть всю сумму сразу необходимо выплатить хотя бы ее часть, в противном случае финансовая удача может надолго отвернуться от представителей знака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время благоприятно для работы над проектами, которые – по причине особой сложности – давно находятся в так называемом долгом ящике: самое время их оттуда извлечь и взять в работу – в результате можно будет рассчитывать как на профессиональный успех, так и на солидное финансовое вознаграждение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Сложатся на редкость благоприятные обстоятельства для покупки и продажи движимого и недвижимого имущества любого масштаба и стоимости – от самых дешевых до самых дорогих: приобретенное будет верой и правдой служить долгие годы, а проданное удастся сбыть более чем удачно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят поживиться сбережениями представителей знака. Обезопасить себя от них можно при наличии таких качеств, как дисциплинированность и собранность: необходимо внимательно относиться к своим тратам, тогда не будет шанса ошибиться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Звезды не рекомендуют представителям знака проходить мимо людей, которым, возможно, понадобится помощь: не оказав ее, они очень быстро пожалеют о собственной бездеятельности, но исправлять ситуацию будет уже поздно – вернуть все назад не представится возможным.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате – с большой долей вероятности – окажутся ошибочными и приведут к убыткам, которые окажутся серьезными, а потому досадными.

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