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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 июля
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.
Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 6 по 12 июля?
Овен
Несмотря на то, что желание потратить все имеющиеся в наличии финансы на летний отдых и связанные с ним развлечения, будет велико, ему необходимо противостать, оставив определенную «подушку безопасности».
Телец
Не стоит отказывать человеку, который, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, попросит о серьезной — в том числе, и материальной — помощи: благородство представителей знака будут оценены по достоинству.
Близнецы
Если нынешняя сфера деятельности — прежде всего, в финансовом отношении — не устраивает представителей знака, возможно, пришла пора задуматься о ее смене на ту, которая актуальна в данный момент.
Рак
Время благоприятно для финансовых операций любого рода, но особое внимание стоить обратит на торговлю: наиболее удачными станут все операци, так или иначе связана с покупкой и продажей недвижимости.
Лев
Приступая к реализации важных профессиональных — и, соответственно, финансовых — проектов, самое главное — верить в себя и правильность своих намерений, с чем у представителей знака проблем, как правило, не возникает.
Дева
На предложение новой должности и даже нового места работы, не стоит соглашаться сходу, но и затягивать процесс осмысления нежелательно — удачный шанс может уйти к более активному и прыткому конкуренту.
Весы
В решении важного финансового вопроса можно позволить себе некоторую долю риска, главное — скрупулезно и тщательно просчитать все возможные последствия, тогда долгожданный успех не заставит себя долго ждать.
Скорпион
Самое важное в профессиональном — и, как следствие, финансовом — отношении — отбросить ложную скромность и презентовать свои достижения, а заодно и составленные планы непосредственному начальству.
Стрелец
Необходимо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, а всех денег — не заработаешь, и подумать, наконец, об отдыхе, тем более, что для восстановления сил большого количества ресурсов, не потребуется.
Козерог
Профессиональный — и финансовый — успех будет напрямую зависеть от способности собраться и сконцентрироваться на выполняемой задаче, что — по причине переутомления — может оказаться довольно сложным вопросом.
Водолей
Неделя благоприятна для занятий благотворительности: поделившись материальными благами с людьми, которые действительно нуждаются в помощи, можно почувствовать моральное и материальное удовлетворение
Рыбы
Любой — даже кажущийся незначительным и безобидным — обман, который представители знака позволят себе в это время, не самым лучшим образом скажется не только на их репутации, но и на материальном положении.
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