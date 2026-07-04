Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 июля

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 6 по 12 июля?

Овен

Несмотря на то, что желание потратить все имеющиеся в наличии финансы на летний отдых и связанные с ним развлечения, будет велико, ему необходимо противостать, оставив определенную «подушку безопасности».

Реклама

Телец

Не стоит отказывать человеку, который, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, попросит о серьезной — в том числе, и материальной — помощи: благородство представителей знака будут оценены по достоинству.

Близнецы

Если нынешняя сфера деятельности — прежде всего, в финансовом отношении — не устраивает представителей знака, возможно, пришла пора задуматься о ее смене на ту, которая актуальна в данный момент.

Рак

Время благоприятно для финансовых операций любого рода, но особое внимание стоить обратит на торговлю: наиболее удачными станут все операци, так или иначе связана с покупкой и продажей недвижимости.

Лев

Приступая к реализации важных профессиональных — и, соответственно, финансовых — проектов, самое главное — верить в себя и правильность своих намерений, с чем у представителей знака проблем, как правило, не возникает.

Реклама

Дева

На предложение новой должности и даже нового места работы, не стоит соглашаться сходу, но и затягивать процесс осмысления нежелательно — удачный шанс может уйти к более активному и прыткому конкуренту.

Весы

В решении важного финансового вопроса можно позволить себе некоторую долю риска, главное — скрупулезно и тщательно просчитать все возможные последствия, тогда долгожданный успех не заставит себя долго ждать.

Скорпион

Самое важное в профессиональном — и, как следствие, финансовом — отношении — отбросить ложную скромность и презентовать свои достижения, а заодно и составленные планы непосредственному начальству.

Стрелец

Необходимо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, а всех денег — не заработаешь, и подумать, наконец, об отдыхе, тем более, что для восстановления сил большого количества ресурсов, не потребуется.

Реклама

Козерог

Профессиональный — и финансовый — успех будет напрямую зависеть от способности собраться и сконцентрироваться на выполняемой задаче, что — по причине переутомления — может оказаться довольно сложным вопросом.

Водолей

Неделя благоприятна для занятий благотворительности: поделившись материальными благами с людьми, которые действительно нуждаются в помощи, можно почувствовать моральное и материальное удовлетворение

Рыбы

Любой — даже кажущийся незначительным и безобидным — обман, который представители знака позволят себе в это время, не самым лучшим образом скажется не только на их репутации, но и на материальном положении.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров