Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 мая

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 6 по 12 мая?

Овен

Любые финансовые сделки этого времени окажутся успешными, но особенно удачными станут подписанные на этой неделе контракты – в самое ближайшее время они принесут ожидаемые дивиденды.

Телец

Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате окажутся ошибочными.

Близнецы

Важное финансовое решение лучше отложить на некоторое время: на этой неделе сложно будет отделить верные доводы от неверных, что приведет к досадной ошибке и, как следствие, к материальным потерям.

Рак

Нельзя проходить мимо людей, которым понадобится помощь: не оказав ее, они очень быстро пожалеют о собственной бездеятельности, но исправлять ситуацию будет поздно – вернуть все назад, увы, не удастся.

Лев

Секрет профессионального – а, как следствие, и финансового – успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной, наиболее важной рабочей задачей, а не действовать во всех направлениях сразу.

Дева

Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят поживиться сбережениями представителей знака: обезопасить себя от них можно при наличии таких качеств как бдительность и недоверчивость.

Весы

Полученную в это время крупную сумму денег желательно потратить на крупную и важную покупку – будет обидно, ели эти средства разойдутся на незначительные приобретения.

Скорпион

Сложатся на редкость удачные обстоятельства для покупки и продажи недвижимого имущества: приобретенное будет верой и правдой служить долгие годы, а проданное удастся сбыть более чем удачно.

Стрелец

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут заранее – и тщательно просчитаны: лучше остаться при своих, чем подсчитывать убытки.

Козерог

Моно начинать работу над проектами, которые давно находятся в долгом ящике: самое время их оттуда извлечь – в результате можно будет рассчитывать как на профессиональный, так и на финансовый успех.

Водолей

Финансовое благосостояние в это время будет напрямую зависеть от расположения непосредственного начальства, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы показать ему себя с самой лучшей стороны.

Рыбы

Профессиональна инициатива в это время не наказуема, а, напротив, всячески поощряема звездами: они позволят отличиться как в карьерном, так и, что особенно важно, в финансовом плане.

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