Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 ноября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 6 по 12 ноября?

Овен

Не стоит примерять старый – негативный – опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.

Телец

Принимаясь за новый – серьезный и, что немаловажно, хорошо оплачиваемый – проект, главное – взвесить свои силы – только так удастся достичь необходимого результата и прилично на нем заработать.

Близнецы

К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью – слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников.

Рак

Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся перспективными с финансовой точки зрения.

Лев

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.

Дева

Время неблагоприятно для совершения любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, так удастся избежать досадных ошибок.

Весы

Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми нужно поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом, – их смысл может быть чреват финансовыми потерями.

Скорпион

С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых пока вполне можно обойтись – при бездумном распоряжении ими бюджет может очень быстро истощиться.

Стрелец

Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки: на спонтанность рассчитывать не приходится.

Козерог

Преуспеть в профессии – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация не пройдет.

Водолей

Благоприятное время для тех, кто давно подумывал о нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло – все, приобретенное в это время, окажется отменного качества и прослужат верой и правдой долгие годы.

Рыбы

Предложение занять новую должность, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективным – в карьерном, так и в материальном плане: можно отвечать на него согласием без продолжительных раздумий.

Читайте также: