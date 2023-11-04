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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 ноября

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 6 по 12 ноября?

Овен 

Не стоит примерять старый – негативный – опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.

Телец 

Принимаясь за новый – серьезный и, что немаловажно, хорошо оплачиваемый – проект, главное – взвесить свои силы – только так удастся достичь необходимого результата и прилично на нем заработать. 

Близнецы 

К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью – слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников. 

Рак 

Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся перспективными с финансовой точки зрения. 

Лев 

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления. 

Дева 

Время неблагоприятно для совершения любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, так удастся избежать досадных ошибок. 

Весы 

Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми нужно поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом, – их смысл может быть чреват финансовыми потерями. 

Скорпион 

С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых пока вполне можно обойтись – при бездумном распоряжении ими бюджет может очень быстро истощиться. 

Стрелец 

Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки: на спонтанность рассчитывать не приходится. 

Козерог 

Преуспеть в профессии – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация не пройдет. 

Водолей 

Благоприятное время для тех, кто давно подумывал о нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло – все, приобретенное в это время, окажется отменного качества и прослужат верой и правдой долгие годы. 

Рыбы 

Предложение занять новую должность, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективным – в карьерном, так и в материальном плане: можно отвечать на него согласием без продолжительных раздумий. 

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Дата публикации
Просмотры
209
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