Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 октября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 6 по 12 октября?

Овен

Браться можно только за те дела, которые обещают грандиозный прорыв — как в профессинальной, так и в финансовой сфере, а решение мелких и незначительных задач только отымет время и силы.

Телец

Прежде чем приступить к реализации имеющего большое значение рабочего проекта, необходимо составить подробный план, только в таком случае удатся не только достичь всех целей, гл и получить заслуженную премию.

Близнецы

Ощущение нехватки материальных ресурсов не станет для представителей знака катастрофой: чтобы его поправить, достаточно будет обратиться за помощью к друзьям — они помогут найти выгодную подработку.

Рак

В решении профессиональных вопросов главное — не спешить, в противном случае можно будет наделать досадных ошибок, на исправление которых уйдет много времени, из-за чего с оплатой возникнут проблемы.

Лев

Профессиональный — и, как следствие — финансовый успех ждет всех представителей знака, но особенно повезет тем, чья работа так или иначе связана с творчеством — их идея может оказаться хорошо оплачиваемой.

Дева

Пришло время отправиться в магазин и приобрести нечто дорогостоящее, но важное и нужное: покупка, сделанная на этой неделе, окажется на редкость качественной — она будет служить верой и правдой долгое время.

Весы

Неожиданную — а потому особенно приятную — прибыль, которая возможна в это время, необходимо потратить с умом: будет жаль, если средства, будучи потраченными на мелочи, разойдутся, не оставив следа.

Скорпион

Можно заниматься финансовыми операциями любой степени сложности за исключением покупки и продажи недвижимости — сейчас не лучшее время для того, чтобы приобретать и — особенно! — продавать жилье.

Стрелец

В потоке пустой информации будут попадаться действительно ценные сведения, которые никак нельзя пропустить: они позволят продвинуться по карьерной лестнице с соответствующим повышением зарплаты.

Козерог

Планируя каждый свой день, необходимо включать в список только те дела, которые имеют действительно важное — прежде всего, финансовое — значение, от остальных — в целях экономии энергии — лучше отказаться.

Водолей

Не стоит отвлекаться, занимаясь важными профессиональными делами: сделанная в результате ошибка может дорого обойтись представителям знака, что не лучшим образом отразиться на материальном положении.

Рыбы

На предложении новой должности — и даже нового места работы — можно отвечать согласием: в результате такого перехода представители знака выиграют во многих — в том числе, и в финансовом — отношении.