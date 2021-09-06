Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 6 по12 сентября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Велика вероятность того, что в это время представителям знака выплатят крупную сумму денег, на которую они уже и не рассчитывали. Не стоит разбазаривать ее по мелочам – необходимо купить одну-единственную, но дорогостоящую и необходимую в хозяйстве вещь – например, заменить холодильник, который – если можно так выразиться – давно дышит на ладан.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время, когда звезды не только не отговаривают, но и, напротив, склоняет представителей знака к риску. Правда, не стоит делать это опрометчиво и безрассудно – прежде чем сделать решительный шаг, необходимо тщательно просчитать все возможные в данном случае последствия, так что звезды призывают рисковать продуманно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Не стоит бояться большого объема работы, которую "подбросит" вам начальство – серьезный и перспективный проект, над которым оно предложит вам потрудиться, принесет желаемые результаты – как репутационные, так и финансовые, поэтому необходимо отвечать на предложение руководства однозначным согласием.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Звезды предостерегают представителей знака от переноса давнего опыта, который они считают негативным, на новые – нынешние – обстоятельства. В тот раз – с большой долей вероятности – все пойдет совсем по-другому, и им удастся получить прибыль, даже если поначалу будет казаться, что заработанные деньги не выплатят никогда.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Наступает благоприятное время для покупки и продажи недвижимости. Новое приобретение окажется именно таким, о котором представители знака мечтали долгое время, а продать свое жилье можно будет не только выгодно, но и быстро, что имеет огромное значение, когда время, а с ним и хозяин жилья, намеченного к покупке, серьезно поджимает.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Не стоит доверять людям, которые будут рассказывать о своем бедственном положении и тем более просить о финансовой помощи. Скорее всего, они совершенно не нуждаются в содействии, а их стремление вызывать жалость – не более чем не имеющий ничего общего с честностью и порядочностью маркетинговый ход, не стоит идти у них на поводу.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

От серьезных профессиональных решений в этот период лучше отказаться – слишком велика вероятность досадной, но, увы, неизбежной ошибки, в результате которой можно будет не только утратить репутацию в среде коллег, но и солидные денежные накопления, о чем впоследствии представители знака долго будут жалеть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время благоприятно для работы над серьезным профессиональным проектом, который долгое время откладывался на потом – сейчас можно и нужно брать его в работу, результат превзойдет все ожидания – он не только принесет профессиональный успех, но и солидное финансовое вознаграждение, которое сейчас – впрочем, как и всегда – не будет лишним.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на 17-23 неделю

Финансовое благосостояние в это время будет напрямую зависеть от расположения непосредственного начальства, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы показать ему себя с лучшей стороны – нужно работать за двоих и не скромничать, предлагая новые идеи для реализации – инициатива будет приветствоваться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Время, когда возможны неожиданные – а потому особенно приятные – денежные выплаты, среди которых – с большой долей вероятности – окажутся позабытые гонорары и старые долги, на которые представители знака давным-давно махнули рукой: можно – и нужно – тратить их с удовольствием на то, что является объектом мечты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

От предложения легкой и непыльной работы, с которым может обратиться малознакомый – а то и вовсе незнакомый – человек, лучше отказаться, какую бы привлекательную зарплату он за нее ни обещал – с большой долей вероятности она окажется аферой, вследствие которой в результате удастся куда больше потерять, чем приобрести.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану: это позволит избежать суеты и спешки, которые часто приводят к цейтноту, и завершить работу спокойно и уверенно, а там и до денежного вознаграждения недалеко.

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