Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-13 марта 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 6 по 13 марта.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Не стоит приступать к реализации финансовых проектов, поскольку на этой неделе они вряд ли увенчаются успехом, а вот потери – в случае неправильных действий – весьма вероятны.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Можно – и нужно – приступать к реализации нового профессионального проекта, который окажется не только перспективным в карьерном смысле, но и выгодным в материальном отношении.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Нельзя пропускать мимо ушей информацию, которая будет поступать к вам из самых разных источников: обладая ею, удастся сделать правильные выводы, необходимые для решения финансовых вопросов.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Необходимо использовать любую возможность получить новые знания профессионального характера – применить их можно будет в самое ближайшее время, и они, что немаловажно, помогут неплохо заработать.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Велика вероятность того, что кто-то из окружающих обратится к представителям знака за материальной помощью: если у них будет возможность ее оказать, не стоит отказывать – добро вернется бумерангом.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

В случае нехватки финансов стоит обратиться за помощью к близким людям – родным или друзьям, а вот брать кредит в банке нежелательно: с его возвратом могут возникнуть проблемы.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Финансовый успех в эти дни ждет тех, кто заранее составит подробный план и будет ему следовать: если хвататься то за одно, то за другое, дела – даже самые важные – так и останутся нереализованными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Несмотря на то, что до достижения поставленной финансовой цели осталось совсем немного, спешить не стоит: неверные действия могут негативным образом отразиться на конечном результате.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Материальное положение постепенно начинает выравниваться, но это не значит, что деньги можно легко тратить направо и налево – разумная доля экономии еще никому и никогда не мешала.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Не стоит тратить гонорар, который выплатят за успешно выполненный проект, лучше инвестировать в какой-нибудь проект – деньги должны работать, а не бесцельно лежать дома или в банке.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

На этой неделе не стоит ничего давать в долг – особенно это касается денег, но и вещи лучше оставить при себе, в противном случае ни того, ни другого можно уже никогда больше не увидеть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит верить на слово малознакомым людям, которые обещают получение серьезных выплат за незначительную работу – нужно подумать о том, где лежит бесплатный сыр.

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