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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 7-13 апреля
Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — 7-13 апреля.
Овен
Неделя будет особенно благоприятна для тех представителей знака, профессия которых так или иначе связана с творчеством, им удастся удивить своим неординарным взглядом начальство, а заодно неплохо заработать.
Телец
Не стоит заниматься тем, что не приносит ни финансов, ни удовольствия, это оставит неприятное ощущение потерянного времени: избежать его можно, выбрав полезное и одновременно выгодное дело.
Близнецы
Выходя из дома, не стоит брать с собой большую сумму денег или надевать на себя дорогие ювелирные украшения — зачем рисковать имуществом, которое в это время легко может стать добычей мошенников.
Рак
Время одинаково благоприятно для финансовых операций любой сложности — от заключения «сделок века» до пополнения телефонного счета, но особенно важно подписывать договора, рассчитанные на перспективу.
Лев
Профессиональный — и финансовый — успех ждет преимущественно тех, кто сможет скрупулезно и последовательно работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры.
Дева
Планировать работу над новым проектом рекомендуется только после того, как будут сделаны выводы из совершенных ранее ошибок, в противном случае придется постоянно наступать на одни и те же грабли.
Весы
Недовольным нынешним местом работы, можно начинать поиск нового: изучать вакансии, рассылать резюме, ездить на собеседования – возможно, кто-то ищет именно такого сотрудника, как представители знака.
Скорпион
Время, когда мозг может стать генератором поистине гениальных идей как профессионального, так и финансового свойства: будучи воплощенными в жизнь, они могут принести как славу, так и прибыль.
Стрелец
Нынешняя неделя может стать стартовой площадкой для удачного начала нового — возможно, собственного — дела или бизнеса: начинания этого времени при любых условиях обречены на успех, в том числе, и финансовый.
Козерог
Свободное от основной работы время звезды советуют посвятить своему хобби — каким бы невероятным это ни показалось на первый взгляд, именно оно в ближайшее время может стать бюджетообразующим занятием.
Водолей
Свое профессиональное превосходство желательно доказывать не на словах, а на деле, только так представители знака смогут не только утвердить свой авторитет в коллективе, но и рассчитывать на увеличение заработной платы.
Рыбы
Серьезные решения — особенно финансового свойства — лучше отложить хотя бы на неделю, иначе все сложится в соответствии с принципом «поспешишь — людей насмешишь»: можно понести материальные потери.
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