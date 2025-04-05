Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 7-13 апреля

Деньги / © Credits

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — 7-13 апреля.

Овен

Неделя будет особенно благоприятна для тех представителей знака, профессия которых так или иначе связана с творчеством, им удастся удивить своим неординарным взглядом начальство, а заодно неплохо заработать.

Телец

Не стоит заниматься тем, что не приносит ни финансов, ни удовольствия, это оставит неприятное ощущение потерянного времени: избежать его можно, выбрав полезное и одновременно выгодное дело.

Реклама

Близнецы

Выходя из дома, не стоит брать с собой большую сумму денег или надевать на себя дорогие ювелирные украшения — зачем рисковать имуществом, которое в это время легко может стать добычей мошенников.

Рак

Время одинаково благоприятно для финансовых операций любой сложности — от заключения «сделок века» до пополнения телефонного счета, но особенно важно подписывать договора, рассчитанные на перспективу.

Лев

Профессиональный — и финансовый — успех ждет преимущественно тех, кто сможет скрупулезно и последовательно работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры.

Дева

Планировать работу над новым проектом рекомендуется только после того, как будут сделаны выводы из совершенных ранее ошибок, в противном случае придется постоянно наступать на одни и те же грабли.

Весы

Недовольным нынешним местом работы, можно начинать поиск нового: изучать вакансии, рассылать резюме, ездить на собеседования – возможно, кто-то ищет именно такого сотрудника, как представители знака.

Скорпион

Время, когда мозг может стать генератором поистине гениальных идей как профессионального, так и финансового свойства: будучи воплощенными в жизнь, они могут принести как славу, так и прибыль.

Стрелец

Нынешняя неделя может стать стартовой площадкой для удачного начала нового — возможно, собственного — дела или бизнеса: начинания этого времени при любых условиях обречены на успех, в том числе, и финансовый.

Козерог

Свободное от основной работы время звезды советуют посвятить своему хобби — каким бы невероятным это ни показалось на первый взгляд, именно оно в ближайшее время может стать бюджетообразующим занятием.

Водолей

Свое профессиональное превосходство желательно доказывать не на словах, а на деле, только так представители знака смогут не только утвердить свой авторитет в коллективе, но и рассчитывать на увеличение заработной платы.

Рыбы

Серьезные решения — особенно финансового свойства — лучше отложить хотя бы на неделю, иначе все сложится в соответствии с принципом «поспешишь — людей насмешишь»: можно понести материальные потери.

Читайте также: