Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 7-13 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 7 по 13 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Необходимо обращать внимание на любую информацию, которая в эти дни может поступать с самых разных сторон: то, что узнают представители знака, в ближайшем будущем помогут им неплохо заработать.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Материальную помощь кому-то из окружающих можно воспринимать не только как благотворительность, но и как инвестицию в будущее – добро, сделанное на этой неделе вернется обратно в финансовом эквиваленте.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Не стоит браться за проекты, требующие особой ответственности: справиться с ними, скорее всего, не удастся, а это – в свою очередь – приведет к репутационным и, как следствие, финансовым потерям.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Для успешной профессиональной деятельности – а, значит, и для хороших доходов – понадобятся новые знания, поэтому не стоит упускать возможность чему-то научиться, которая представится в это время.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Хорошую бизнес-идею, которая со временем принесет солидные дивиденды, может подкинуть кто-то из окружающих, поэтому в это время важно внимательно слушать то, что они будут говорить.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Отложив в сторону важные дела, нужно взять в работу второстепенные – те, что в свое время были отложены на потом – совершенно неожиданно они могут принести не только творческое удовлетворение, но и прибыль.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

В профессиональном – впрочем, как и в любом другом – отношении не стоит хитрить, даже если будет казаться, что это лучший способ достичь поставленной цели – честность окажется более выгодной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Стремясь к поставленной цели, главное – не торопиться: только так удастся не совершить досадную ошибку и, как следствие, не потерять обещанное за работу финансовое вознаграждение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Представители знака – люди щедрые, поэтому благотворительность, заниматься которой советуют им звезды, не составят для них особого труда, зато впоследствии принесут благодарность от судьбы – хорошую прибыль.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения сосредоточиться на выполняемых задачах, не отвлекаясь на разговоры по телефону и беседы с коллегами – начальство наверняка оценит такое отношение к работе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

От подписания серьезных договоров и заключения важных сделок на этой неделе лучше отказаться: не заметив маленькую, но досадную ошибку – или опечатку – можно потерять вполне приличную сумму денег.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Нежелательно одалживать деньги – особенно родным или друзьям: поскольку с возвратом у них могут возникнуть проблемы, велик риск потерять для себя этих людей навсегда.

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