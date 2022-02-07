Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 7-13 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 7 по 13 февраля.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Финансовые операции – даже не самые значительные – желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, рекомендуется проявлять повышенную осторожность: как минимум, внимательно прочитать текст договора и только после этого подписывать.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Решать сегодня можно только мелкие финансовые вопросы – они решатся легко и быстро, а вот от крупных пока необходимо отказаться – энергии, как представителей знака, так и Вселенной, не хватит на их решение, поэтому нежелательно тратить время и силы даром.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Звезды приготовили представителям знака встречу с человеком из прошлого. Они с большой долей вероятности получат от него предложение создать совместный бизнес, который со временем принесет солидные дивиденды – стоит соглашаться на сотрудничество, оно себя оправдает.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Делая уборку в доме, нужно – не задумываясь – выбросить вещи, которыми давно не пользуетесь – они не только захламляют квартиру или дом, но и перекрывают идущие в него финансовые потоки, после уборки не только станет легче дышать, но и деньги будут поступать с завидной регулярностью.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

На рабочем месте желательно ограничиться исключительно выполнением своих непосредственных обязанностей: любой "отвлекающий маневр" в виде перекуров и разговоров не по делу вызовет недовольство начальства и, как следствие, штраф или лишение премии.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Необходимо провести анализ совершенных в последнее время профессиональных действий: велика вероятность того, что где-то кроется мелкая, но досадная ошибка, которая поведет не в ту сторону, что со временем непременно скажется на гонораре за работу.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

На знаки, которые может посылать в это время Вселенная, необходимо обращать пристальное внимание – прислушиваясь и присматриваясь к ним: они вполне могут подсказать, на что надо сделать упор в финансовом отношении, чтобы получить в результате солидные выплаты, которых хватит на все капризы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

На выгодные финансовые предложения, которые с большой долей вероятности можно получить сегодня, не стоит с разбегу отвечать согласием: сначала необходимо навести справки о компании, от которой оно исходит, и только если все покажется достойным, говорить да.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

С финансами в это время необходимо обращаться крайне осторожно: можно совершать только мелкие покупки – от крупных лучше отказаться, в противном случае придется сожалеть о потраченной даром серьезной сумме, которую с полным правом можно назвать "выброшенными деньгами".

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Не стоит возлагать большие надежды на свои профессиональные планы – в силу самых разных объективных и субъективных причин добиться успеха в этих вопросах все равно не удастся, равно как и заработать запланированную – большую – сумму денег, пока необходимо удовлетвориться тем, что есть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит цепляться за пресловутую стабильность, если она давно уже стала синонимом стагнации: развиваться в профессиональном смысле возможности нет, а зарплата давно "замерзла" на одной точке, с которой ее никак не удается сдвинуть: возможно, имеет смысл рискнуть и все изменить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Занимаясь усовершенствованием своего дома или квартиры, не стоит экономить на материалах и мебели: ремонт делается не так часто, а качество жизни в "тылу", то есть, дома, крайне важно для "фронта", то есть, профессиональной деятельности, а деньги можно будет заработать еще.

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