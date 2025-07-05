Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 7-13 июля

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 13 по 17 июля?

Овен

Вознаграждение за доброе дело, осуществленное не так давно, окажется как моральным, так и материальным, не стоит от него отказываться — представителей знака отблагодарят за доброе дело.

Телец

Время благоприятно только для тех финансовых операций, которые заблаговременно и тщательно готовились — от спонтанных действий лучше отказаться — велик риск потерять большую сумму денег.

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Близнецы

Риск, связанный с финансовыми вопросами, может оказаться делом не только благородным, но и опасным — вместо ожидаемой прибыли можно, к большому сожалению, можно получить неожиданный убыток.

Рак

В эти дни слишком велика вероятность стать жертвой воров и мошенников, которые могут выманить приличную сумму денег — чтобы подобного не произошло, стоит соблюдать максимальную осторожность.

Лев

Возможно нарушение серьезных деловых договоренностей, которые приведут к срыву важного контракта, звезды советуют представителям знака не огорчатся — их финансовая удача очень быстро компенсирует

Дева

Не самое лучшее время для деловых переговоров, особенно если их результатом должна стать финансовая сделка: вряд ли партнеры = по только им известным причинам — захотят идти навстречу представителям знака.

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Весы

Необходимо сдерживать себя в отношениях с начальством, от которого зависит финансовое положение представителей знака: допустив резкое высказывание в его адрес, легко можно оказаться без заслуженной премии.

Скорпион

Тем, кто давно хочет найти новую работу, потому что старая перестала устраивать в финансовом отношении, можно активно читать объявления о вакансиях и рассылать резюме потенциальным работодателям.

Стрелец

Необходимо отказаться от оформления любых финансовых документов, если же избежать этого не удастся, важно внимательно прочитать текст сделки — особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом.

Козерог

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Успех — прежде всего, финансовый — будет ждать тех, кто заранее составит подробный план действий и будет начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом — результаты не заставит себя долго ждать

Водолей

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.

Рыбы

Прежде чем ответить согласием на серьезное профессиональное предложение, сулящее в том числе и значительное повышение зарплаты, необходимо, несмотря на привлекательные условия, хорошо подумать.