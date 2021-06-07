Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 7-13 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас: хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 7 по 13 июня?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на 7-13 июня

К решению любых деловых или бизнес-вопросов – и особенно тех, от которых может зависеть материальное положение – необходимо отнестись с максимальной осторожностью. Ответ, который может быть как положительным, так и отрицательным – нужно давать, никуда не торопясь и продумав все возможные последствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на 7-13 июня

Неожиданные события, которые произойдут в это время, вполне могут стать переломными в финансовом отношении: с большой долей вероятности сложится благоприятная ситуация для профессиональных успехов, которые в самом скором времени приведут к росту доходов и упрочению профессиональной репутации.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на 7-13 июня

С деньгами в это время важно обращаться крайне осторожно: начав с, казалось бы, незначительной покупки, можно настолько увлечься, что и не заметишь, куда и как будут потрачены средства, необходимые для более важных выплат – например, приобретения продуктов питания и оплату коммунальных счетов.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на 7-13 июня

Прибыль, которую могут получить в это время представители знака, появится в их жизни в любом – даже самым непредсказуемом – виде: неожиданной премии, выписанной начальством в честь былых заслуг, ценного подарка от друзей или возлюбленного и даже выигрыша в лотерею – главное, не пренебрегать выпавшими шансами.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на 7-13 июня

Прежде чем осуществлять какие-либо финансовые операции, необходимо тщательно просчитать все возможные – связанные с ними – последствия и, только сделав вывод, что сделка или контракт в материальном отношении совершенно безопасны, смело ставить под ними визу – безалаберность в это время окажется наказуемой.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на 7-13 июня

К возможному в это время предложению хорошо заработать, особенно если для этого не придется предпринимать каких-либо усилий, необходимо отнестись с настороженностью: поддавшись на уговоры, легко потерять бдительность и стать жертвой мошенников, а такая цель вряд ли устроит представителей этого самоуверенного знака.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на 7-13 июня

Время идеально подходит для торговли: тем, кто давно хотел что-то продать или купить, необходимо воспользоваться редкостной возможностью – в любом случае можно будет рассчитывать на удачу и, как следствие, солидные дивиденды – куда значительнее, чем те, на которые изначально рассчитывают представители знака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на 7-13 июня

Крупные денежные поступления, которые вполне вероятны на этой неделе, желательно потратить не на мелочи, о которых давно мечтали представители знака, а на воплощение в жизнь их давней и заветной мечты. Как известно, спустить можно все, но стоит ли разбазаривать заработанное на ерунду, без которой можно обойтись?

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на 7-13 июня

Прежде чем сделать приобретение – причем неважно, крупное или мелкое – необходимо тщательно обдумать, есть ли в нем необходимость, в противном случае даже дешевенькая интерьерная безделушка будет казаться неоправданной и досадной тратой денег и принесет массу неприятных ощущений.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на 7-13 июня

Время, когда нежелательно связываться с кредитованием, причем неважно, придется одолжить деньги самому или дать кому-нибудь в долг. Как в первом, так и во втором случае с их возвращением возникнут серьезные проблемы вплоть до полной невозможности расплатиться по счетам, что негативно скажется на финансовом положении.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на 7-13 июня

В это время нельзя решать важные финансовые вопросы под влиянием эмоций – деньги этого не любят, им нужен трезвый и практичный подход, а затуманенный чувствами мозг вряд ли даст представителям знака сосредоточиться на решении материального вопроса и принять единственно верное решение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на 7-13 июня

Время неблагоприятно для любых финансовых действий: нежелательно начинать новый бизнес и приступать к реализации проектов, какими бы прибыльными они ни казались. Ничего толкового все равно не получится – скорее, наоборот, поэтому эти дни лучше пересидеть в тишине и в ожидании лучших времен.

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