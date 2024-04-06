Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 апреля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 8 по 14 апреля?

Овен

Необходимо остерегаться мошенников: обмануть представителей знака попытаются как незнакомые, так и – что окажется особенно обидным – близкие и даже родные люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию.

Телец

Не стоит принимать важные финансовые решения, под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате окажутся ошибочными и приведут к убыткам.

Близнецы

Приступая к реализации нового финансового проекта, важно взвесить свои силы: их должно хватить на длительную дистанцию, в противном случае придется, не выдержав темпа, сойти с дистанции.

Рак

Хорошую прибыль может принести начатая в это время преподавательская деятельность: делясь с другими своими знаниями, удастся заработать сначала профессиональный авторитет, а затем и неплохие деньги.

Лев

Неделя подходит для занятий благотворительностью, за которой – в буквальном смысле слова – не придется, далеко ходить: возможно, нуждающийся в помощи и поддержке человек живет в соседней квартире.

Дева

К возможному в это время предложению хорошо заработать, особенно если для этого ничего не нужно будет делать, необходимо отнестись с осторожностью: легко можно будет стать жертвой мошенников.

Весы

Нынешняя неделя – тот редкий случай, когда можно и нужно брать на себя чужую работу: выполнив ее быстро и качественно, можно будет рассчитывать не только на похвалу начальства, но и на прибавку к зарплате.

Скорпион

К крупным денежным поступлениям, которые вероятны в это время, необходимо относиться бережно: потратить их можно будет легко и просто, но как бы впоследствии не пожалеть о своей расточительности.

Стрелец

Профессиональный – финансовый – успех ждет тех, кто, работая, станет думать не о результате, а о процессе: только получая удовольствие от самой деятельности, можно будет действительно что-то заработать.

Козерог

Представителям знака, мечтающим зарабатывать больше, чем сейчас, звезды настоятельно рекомендуют сесть за парту: новые знания позволят занять новую должность или сменить профессию на более денежную.

Водолей

Время благоприятно для деловых переговоров – достигнутые в результате договоренности помогут улучшить совместный бизнес и, как следствие, получать куда более серьезные дивиденды, чем раньше.

Рыбы

Не стоит делиться профессиональной информацией с коллегами, даже если вы целиком и полностью им доверяете: искушение воплотить в жизнь ваши идеи может оказаться настолько серьезной, что человек не устоит.

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