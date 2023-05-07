Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 мая

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 8 по 14 мая?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Для успешной профессиональной – и финансовой – деятельности представителям знака необходимо слаженная и целеустремленная команда: на этой неделе им удастся ее создать.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время благоприятно для планирования расходов и шопинга: даже самые крупные приобретения в виде бытовой техники окажутся на редкость удачными и долго будут служить верой и правдой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Пришло время платить по счетам: вне зависимости от того, какого свойства ваш долг – морального или материального, – его необходимо вернуть на этой неделе, в противном случае в следующий раз в кредите откажут.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Любые финансовые операции окажутся удачными, но особое внимание нужно обратить на недвижимость: можно как покупать, так и продавать – в любом случае прибыль окажется неотъемлемой частью сделки.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Сегодня можно рискнуть и попробовать воплотить в жизнь одну из новых идей, даже если она покажется представителям знака трудновыполнимой: велика вероятность того, что именно она принесет и деньги, и славу.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Наступающая неделя благоприятна для заключения важных сделок, подписания долговременных договоров – особенно тех, которые рассчитаны на длительные перспективы в виде солидных дивидендов.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Несмотря на желание взяться за новый проект, который должен стать очень выгодным с финансовой точки зрения, торопиться с ним не стоит – сначала необходимо подвести итог всему, что было начато ранее.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

С деньгами в этот период необходимо обращаться крайне осторожно: начав с, казалось бы, незначительной покупки, можно настолько увлечься, что и не заметить, куда и как ушел весь бюджет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Велик риск стать жертвой мошенников, поэтому не стоит носить при себе крупные суммы денег, ходить в темное время суток по безлюдным улицам и переулкам и верить на слово непроверенным людям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Не стоит переживать из-за нарушения договоренностей, которое позволят себе деловые партнеры: скорее всего, именно таким способом судьба готовит представителей знака к гораздо более серьезной сделке.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

К возможному в это время предложению хорошо заработать, особенно если для этого ничего не нужно будет делать, необходимо отнестись с осторожностью, вспомнив о том, где обычно лежит бесплатный сыр.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Важно действовать в соответствии со всем известным принципом "больше дела, меньше слов": представителям знака надо работать, не распространяясь о своих планах – со словами уйдет необходимая для работы энергия.

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