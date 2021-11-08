Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 ноября 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 8 по 14 ноября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

К возможному в это время предложению хорошо заработать необходимо отнестись с осторожностью, особенно если усилия необходимо будет приложить минимальные: поддавшись на уговоры, легко потерять бдительность и стать жертвой мошенников, что вряд ли понравится представителям такого вспыльчивого знака.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций – как негативных, так и позитивных: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате окажутся ошибочными и приведут к серьезным и, увы, досадным убыткам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера учителя или преподавателя: делясь с другими своими знаниями, умениями и навыками, удастся заработать сначала авторитет, а затем и завидную репутацию в профессиональных кругах, что довольно быстро скажется на финансовом состоянии.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

К крупным денежным поступлениям, которые вероятны в это время, необходимо относиться бережно: сегодня можно легко все прокутить и промотать, а уже завтра средства могут пригодиться для крупной покупки или серьезного дела – будет обидно, если необходимых денег в результате в запасе не окажется.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время неблагоприятно для любых финансовых действий: нежелательно начинать новый бизнес и приступать к реализации проектов, какими бы прибыльными они ни казались. Ничего путного из них не получится – поэтому эти дни лучше пересидеть в тишине и покое и подождать лучших времен.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Не стоит надеяться на помощь со стороны деловых партнеров – скорее всего, ее не последует: в любых делах финансового свойства в это время нужно надеяться только на собственные. Если нет уверенности в том, что с такими вопросами удастся справиться самостоятельно, лучше на время отложить их решение.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

На этой неделе представителям знака вообще не стоит иметь дела с деньгами – даже брать купюры в руки им нежелательно. Конечно, буквально выполнить это пожелание звезд не удастся – в любом случае нужно что-то приобретать, хотя бы продукты, без которых не проживешь, но покупки лучше оплатить карточкой или по интернету.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время благоприятно для важных договоров и заключения серьезных, рассчитанных на перспективу сделок: если правильно и, главное, грамотно прописать в них все положения, то уже очень скоро представители знака начнут получить от них солидные дивиденды.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Успех – прежде всего финансовый – будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом. Если все будет сделано правильно, уже ближе к выходным представители знака получат первые – материальные – результаты своей деятельности.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми коллегами, которые кажутся достойными доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, воплотят ее в жизнь и, как следствие, к великому сожалению представителей знака, станут обладателями дивидендов, которые она принесет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть или посплетничать с подругами: в это время необходимо работать за двоих, тогда и зарплату за текущий месяц можно будет получить за троих – в таком случае представители знака позволят себе зимний отпуск, о котором они мечтали весь предыдущий год.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта – он будет буквально обречен на финансовый успех: прежде всего вышесказанное коснется представителей творческих профессий, поэтому тем, кто давно собирался заняться литературой или живописью, важно не упустить счастливый шанс и заняться работой своей мечты.

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