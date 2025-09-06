Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 сентября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 8 по 14 сентября?

Овен

Любые финансовые сделки, как и связанные с ними деловые переговоры, будут проходить легко, быстро и, что особенно важно, выгодно, поэтому не самые важные из них именно на нынешнюю неделю.

Телец

Можно приступать к реализации нового проекта, на который возлагаются большие — профессиональные, карьерные и, особенно, финансовые — надежды, будучи начатыми на этой неделе, они и оправдают.

Близнецы

Профессиональный — и, как следствие, финансовый — успех ждет, прежде всего, тех представителей знака, которые будут действовать не хаотично, а размеренно и последовательно, по составленному заранее плану.

Рак

Нельзя осуществить свою мечту — в том числе, и финансового свойства — не попробовав это сделать: вместо того, чтобы страдать из-за того, что что-то не получается, достаточно сделать первый — самый важный — шаг к своей цели.

Лев

Звезды советуют представителям знака оформлять финансовые документы, рассчитанные на перспективу: получить от них прибыль сразу не получится по объективным причинам, но со временем она превзойдет все ожидания.

Дева

Прислушиваться к своей интуиции нужно во всех сферах жизни, но в финансовой — особенно: прежде чем принять какое-либо решение в этой отрасли, желательно посоветоваться с внутренним голосом — он не подведет.

Весы

Лучшим способом достичь профессиональных, карьерных — и финансовых — вершин станет… полноценный отдых: правило, согласно которому хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает, пока еще никто не отменял.

Скорпион

Можно приступать к работе над новым делом, особенно если оно имеет отношение к творчеству: если ничто не будет сдерживать полет фантазии представителей знака, они добьются серьезных финансовых результатов.

Стрелец

Поспешность в решении финансовых вопросов недопустима в любое время, но на этой неделе — особенно: прежде чем поставить свою подпись под каким-либо документом, нужно сделать паузу и только потом ставить визу.

Козерог

Представителям знака можно решать любые финансовые операции, но покупка и продажа — от одежды и парфюмерии до недвижимости — окажется особенно успешной, так что не стоит терять важный шанс.

Водолей

Прежде чем приступить к работе над важным проектом, необходимо заняться самопрезентацией продемонстрировав непосредственному начальству не только свои таланты и способности, но и серьезность намерений.

Рыбы

Профессионального — и, особенного, финансового — успеха в это время можно будет добиться, только работая в команде, в одиночку не удастся успеть — везде, одна из задач обязательно окажется неохваченной.