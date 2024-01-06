Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 8 по 14 января?

Овен

Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому продиктованные ею действия в результате окажутся ошибочными и приведут к убыткам.

Телец

Звезды не рекомендуют представителям знака проходить мимо людей, которым, возможно, понадобится помощь: не оказав ее, они очень быстро пожалеют о собственной бездеятельности.

Близнецы

Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят поживиться сбережениями представителей знака. Чтобы обезопасить себя, нужно внимательно относиться к своим тратам, тогда не будет шанса ошибиться.

Рак

Сложатся на редкость благоприятные обстоятельства для покупки и продажи движимого и недвижимого имущества любого масштаба и стоимости – от самых дешевых до самых дорогих.

Лев

Время благоприятно для работы над проектами, которые – по причине особой сложности – давно находятся в так называемом долгом ящике: самое время их оттуда извлечь и взять в работу.

Дева

Неделя благоприятная для того, чтобы рассчитаться по существующим долгам: при невозможности вернуть всю сумму сразу, необходимо выплатить хотя бы ее часть, иначе финансовая удача может отвернуться.

Весы

Финансовое благосостояние в это время будет напрямую зависеть от расположения непосредственного начальства, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы показать ему себя с наилучшей стороны.

Скорпион

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут заранее – и тщательно просчитаны: лучше остаться при своих, чем подсчитывать убытки.

Стрелец

Полученную в это время крупную сумму денег желательно потратить на важную покупку – например, приобрести компьютер нового поколения: будет обидно, ели эти средства разойдутся по мелочам.

Козерог

Секрет профессионального – а, как следствие, и финансового – успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной, наиболее важной рабочей задачей, а не действовать во всех направлениях сразу.

Водолей

Принятие важного финансового решения лучше отложить на некоторое время: на этой неделе сложно будет отделить верные доводы от неверных, которые в результате приведут к досадной ошибке.

Рыбы

Любые финансовые сделки этого времени окажутся успешными, но особенно удачными станут подписанные на этой неделе контракты: в самое ближайшее время они принесут ожидаемые дивиденды.

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