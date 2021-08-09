Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 августа 

Финансы играют немаловажную – а зачастую и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 9 по15 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

С деньгами в этот период – впрочем, как и всегда – необходимо обращаться крайне осторожно: в магазинах, начав с, казалось бы, незначительной покупки, можно войти в раж и не заметить, куда и как будут потрачены средства, необходимые для более важных дел – например, приобретения продуктов питания и оплату коммунальных счетов.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Руководителям необходимо принять важные кадровые решения: важно проанализировать профессиональные способности своих подчиненных. Вполне возможно, что в последнее время кому-то из них трудно выполнять свои обязанности, а это негативно скажется – если уже не сказалось – на финансовом состоянии всего коллектива, а это уже недопустимо.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Время неблагоприятно для подписания важных сделок и серьезных контрактов. Во-первых, они могут стать частью мошеннической схемы, в которую лучше не попадать – вместо ожидаемой прибыли они могут привести к убыткам. А во-вторых, велика вероятность мелкой, но досадной ошибки, которая перевернет содержание документа, как говорится, с ног на голову.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Нежелательно браться за реализацию нацеленных на перспективу финансовых проектов. Довести их до ума в это время по целому ряду причин все равно не удастся, и, стало быть, ожидаемой прибыли они не принесут. А вот время и силы, потраченные на них, могут понадобиться для решения других – более важных – житейских вопросов.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время благоприятно для любых – особенно серьезных и дорогостоящих – покупок. Тем, кто давно собирался сменить крупную домашнюю технику или приобрести новый автомобиль, а то и квартиру, рекомендуется воспользоваться моментом и сделать приобретение своей мечты – оно окажется на редкость качественным и будет радовать очень долго.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Нынешняя неделя – тот редкий случай, когда не только можно, но и нужно брать на себя чужую работу, особенно если об этом попросит непосредственное начальство. Выполнив ее быстро и качественно, можно будет рассчитывать не только на одобрение, что само по себе немаловажно, но и на прибавку к зарплате.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Профессиональное предложение, поступление которого сегодня вероятно, как никогда, стоит принять без раздумий: очередная должность не только позволит достичь новых карьерных высот, но и обеспечит серьезное улучшение материального положения – зарплата, которую предложат представителям знака, превзойдет самые смелые их ожидания.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Можно проводить самые разные – в том числе и рискованные – финансовые операции: главное, хорошо к ним подготовиться: тщательно просчитать все возможные факторы за и против, а также последствия, риск тоже должен быть оправданным, а иначе не стоит и приступать к такого рода предприятиям – с наскока тут ничего достичь не удастся.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Велик риск стать жертвой мошенников и даже грабителей, поэтому не стоит надевать на себя все лучшее – прежде всего имеются в виду ювелирные украшения – сразу, носить при себе крупные суммы денег, ходить в темное время суток по безлюдным улицам и переулкам и верить на слово незнакомым – или малознакомым – людям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Банковский счет представителей знака может неожиданно пополниться на энную – кругленькую – сумму: разумеется, она не станет манной небесной – скорее всего, речь будет идти об оплате за давно сделанную работу, о которой – из-за большого количества прошедшего с тех пор времени – представители знака уже и позабыли.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Нежелательно отказывать в материальной помощи людям, которые за ней обратятся, если они действительно будут в ней нуждаться. Добрые дела всегда вознаграждаются по достоинству, и этот случай не станет исключением из общего правила – потраченное на благие цели вернется представителям знака сторицей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время более чем благоприятно для покупки и продажи недвижимости, но осуществлять сделки нужно только в случае тщательной и скрупулезной их подготовки: на спонтанность и импровизацию рассчитывать не приходится, велик риск потерять часть средств при продаже или приобрести жилье со скрытым изъяном, который обнаружится со временем.

Читайте также: Астролог назвал знаки Зодиака, которым не везет в любви

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку