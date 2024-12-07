Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 9 по 15 декабря?

Овен

Велика вероятность стать жертвой мошенников – чтобы обезопасить себя от них необходимо внимательно относиться к своим тратам, держа под контролем не только каждую гривну, но и каждую копейку.

Телец

Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники легкр заманивают чересчур доверчивых людей.

Близнецы

К крупным денежным поступлениям, которые вероятны в это время, необходимо относиться бережно: легко можно будет безрассудно потратить средства, которые уже завтра пригодятся для крупной покупки.

Рак

На этой неделе может выпасть редкий – и счастливый – шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды.

Лев

Нежелательно оперировать крупными денежными суммами – слишком велик риск серьезных потерь, о которых придется долгое время сожалеть. А вот мелкие сделки окажутся на редкость успешными.

Дева

На предложение занять новую должность, которая может поступить в эти дни, нужно отвечать согласием: она окажется перспективной не только в профессиональном и карьерном, но и в финансовом плане.

Весы

Не стоит браться за воплощение в жизнь мелких профессиональных дел – они не принесут ни денег, ни славы, а вот грандиозные проекты принесут прямо противоположный – во всех отношениях – результат.

Скорпион

Решение серьезных финансовых проектов нужно отложить хотя бы на неделю: сейчас слишком велика опасность совершить ошибку, которая – в свою очередь – приведет к крупным материальным потерям.

Стрелец

Профессиональный – и финансовый – успех ждет тех, кто сможет работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры, которые отнимут время и силы.

Козерог

Пора подумать о смене работы, тем более, что такая необходимость давно назрела: нет смыла заниматься делами, которые не приносят ни прибыли, ни морального удовлетворения, но отнимают время и силы.

Водолей

Необходимо тщательно анализировать информацию, которая будет поступать с самых неожиданных сторон: она будет очень важной и полезной в работе, что, в свою очередь, позитивно скажется на заработной плате.

Рыбы

Важно помнить, что на работе нужно заниматься только работой: если при этом попутно витать в облаках, желаемого результата – как профессионального, таки финансового достичь, увы, не удастся.

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