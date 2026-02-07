Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 февраля

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 9 по 15 февраля?

Овен

Профессиональный и финансовый успех ждет только тех представителей знака, кто не побоится использовать в работе новые технологии опираясь на старые, привычнее методы на особый успех рассчитывать не придется.

Телец

Нынешняя неделя не подходит для решения серьезных профессиональных и финансовых вопросов — желаемого результата такая работа не принесет, поэтому имеет смысл довести до ума отложенные на время проекты.

Близнецы

У представителей знака появится возможность за короткие сроки осилить большой объем работы, что позволит им отличиться перед начальством и, как следствие, получить заслуженную прибавку к зарплате или премию.

Рак

Время желательно посвятить получению новых знаний, которые очень скоро понадобятся представителям знака в работе и позволят, обойдя коллег-конкурентов, получить новую — хорошо оплачиваемую — должность.

Лев

Секрет профессионального — и финансового — успеха представителей знака в том, чтобы, решая важный рабочий вопрос, на время позабыть о гордыне и попросить о помощи коллег, с которыми они работают над одним проектом.

Дева

Не стоит тратить свое время и энергию на глобальные задачи, которые невозможно решить — лучше обратиться к более скромным, но не менее денежным делам, которые давно — и пока безрезультатно — ждут своего часа.

Весы

Новые знакомства обеспечат представителям знака крепкие профессиональные связи, на которые в самом скором времени можно будет опереться в любом — в том числе и финансовом — вопросе.

Скорпион

Без подробного плана на этой неделе предстаивтелям знака и шагу нельзя будет ступить, в противном случае они попадут в цейтнот и не успеют сделать почти ничего, что негативно скажется на их финансовом положении.

Стрелец

Полученные в это время деньги дадут представителям знака возможность решить давнюю проблему, которая, если можно так выразиться, отравляла им существование, теперь же они наконец0то смогут перевести дух.

Козерог

Не стоит скупиться на добрые дела, оказывая помощь — в том числе, и материальную — тем, кто в ней нуждается: важно помнить, что не оскудеет рука дающего, а, значит, благотворители не будут нуждаться в деньгах.

Водолей

Новая работа, которую могут предложить представителям знака в это время, позволит им развернуться во всю ширь своего таланта, поэтому им не стоит от нее отказываться, впоследствии о этом придется пожалеть.

Рыбы

Профессиональная — и финансовая — цель, которую поставили перед собой представители знака близка как никогда, поэтому работу по ее достижению нельзя приостанавливать — осталось сделать последний рывок.

