Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 июня

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе — 9-15 июня.

Овен

Можно совершать любые финансовые операции: открывать депозиты и счета, выплачивать кредиты и оплачивать услуги любого рода — все они, особенно если действовать без спешки, буквально обречены на успех.

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Телец

В профессиональных — и связанных с ними финансовых — вопросах повезет, прежде всего, тем, кто верит в себя и свою удачу, в противном случае последняя может обидеться и лишить человека своего покровительства.

Близнецы

Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но успешнее всего пойдут покупки и продажи. Причем, покупать можно все, что необходимо как для гардероба, так и для хозяйства — приобретения будут удачными.

Рак

Велика вероятность получения предложения новой должности и даже нового места работы, причем, и первое и второе будут сопровождаться повышением заработной платы — принимать его желательно без колебаний и раздумий.

Лев

Время, когда звезды поощряет рискованные предприятия: можно, например, купить лотерейный билет — трата при этом будет минимальной, а вот получить взамен приличную сумм денег будет очень приятно.

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Дева

Время благоприятно для любых финансовых операций — прежде всего, для подписания важных договоров и заключения серьезных сделок, но наиболее удачными окажутся переговоры с коллегами и партнерами по бизнесу.

Весы

Необходимо отбросить ложную скромность и наилучшим образом презентовать себя в глазах начальства: результатом может стать заслуженное продвижение по карьерной лестнице и повышение зарплаты.

Скорпион

Время, когда в голову представителям знака могут прийти перспективные рабочие идеи, которые впоследствии принесут им не только известность в профессиональных кругах, но и неплохое денежное вознаграждение.

Стрелец

На этой неделе необходимо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, а всех денег — не заработаешь, и задумать, наконец, об отдыхе, тем более, что для него представители знака получат необходимую сумму денег.

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Козерог

Профессиональный — и финансовый — успех будет напрямую зависеть от способности собраться и сконцентрироваться на выполняемой задаче, верное решение которой будет иметь для представителей знака огромное значение.

Водолей

Время благоприятно для занятий благотворительностью: поделившись материальными благами с людьми, которые нуждаются в помощи, представители знака обеспечат себе постоянный и стабильный доход.

Рыбы

Любой — даже незначительный — обман работодателя, который представители знака позволят себе в это время, не самым лучшим образом скажется не только на их репутации, но и на материальном положении.