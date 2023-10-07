Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 9 по 15 октября?
Овен
Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, поэтому действия, совершенные в результате, окажутся ошибочными и приведут к серьезным и досадным убыткам.
Телец
Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя или тренера: делясь с другими своими знаниями, удастся заработать как авторитет, так репутацию в профессиональных кругах, что очень быстро скажется на финансовом состоянии.
Близнецы
К возможному предложению хорошо заработать, ничего – или почти ничего – для этого не делая, необходимо отнестись с осторожностью легко можно стать жертвой мошенников, а это вряд ли обрадует представителей знака.
Рак
К крупным денежным поступлениям необходимо отнестись бережно: сегодня можно легко и просто все безрассудно прокутить и промотать, но уже завтра они могут пригодиться для крупной покупки или важного дела.
Лев
Профессиональный – и, как следствие, финансовый успех – ждет тех, кто, работая, станет думать не о результате: только получая удовольствие от него, можно будет действительно что-то заработать.
Дева
Если начальство предложит представителям знака взять на себя чужую работу, нужно соглашаться: выполнив ее быстро и качественно, представители знака смогут рассчитывать на солидную премию
Весы
Тем представителям знака, которые хотят зарабатывать больше, нужно начать делать то, чего они раньше никогда не делали: похоже, в прошлом роде деятельности они полностью себя исчерпали.
Скорпион
Получив предложение сменить место работы, а то и вовсе – род деятельности, необходимо хорошо подумать: хватит ли представителям знака сил и желания на то, чтобы 2тянуть» увеличившуюся нагрузку.
Стрелец
Звезды выступают за разумную экономию, которую должны проявить представители знака: необходимо скопить средства на «подушку безопасности», которая даст уверенность в завтрашнем дне.
Козерог
Время благоприятно для занятий благотворительностью: сделав сегодня добро кому-то из окружающих, можно будет рассчитывать на ответную благодарность, что для представителей знака очень важно.
Водолей
Выбор между финансовой стабильностью и новой и увлекательной работой необходимо сделать в пользу последней поскольку в финансовом отношении она окажется еще более успешной, чем прежняя.
Рыбы
Нынешняя неделя создаст благоприятные условия для кардинальных перемен в доме: можно затевать ремонт – как основательный, так и косметический – результат порадует представителей знака.
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