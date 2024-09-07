Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.
Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 9 по 15 сентября.
Овен
Время благоприятно для важных договоров и заключения серьезных, рассчитанных на перспективу сделок, от которых – еси грамотно их оформить – вскоре можно будет получить хорошие дивиденды.
Телец
На этой неделе можно проводить любые – даже очень сложные – деловые переговоры: партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, поэтому консенсуса удастся достичь даже в самых серьезных вопросах.
Близнецы
Успех – прежде всего, финансовый – будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом.
Рак
Профессиональное предложение, поступление которого сегодня вероятно, как никогда, стоит принять без раздумий: новая должность позволит достичь новых карьерных высот, что значительно улучшит материально положение.
Лев
Неделя подходит для занятий благотворительностью, для которой не придется, далеко ходить: вполне возможно, что нуждающийся в помощи и поддержке человек живет в соседней квартире.
Дева
Смелое финансовое предложение, которое могут получить представители знака в это время, будут позиционировать им как исключительно выгодное. таковым не окажется, поэтому не стоит торопиться с согласием.
Весы
На этой неделе нежелательно рисковать даже небольшими денежными суммами, не говоря уже о крупных – слишком велика вероятность, что незначительная потеря запустит цепную реакцию убытков.
Скорпион
Даже самые смелые материальные цели, поставленные представителями знака в это время, окажутся обреченными на успех, поэтому нужно, не скромничая, замахиваться на грандиозные дела.
Стрелец
Необходимо использовать любую возможность хорошо зарекомендовать себя в глазах непосредственного начальства: сделав на «отлично» порученную работу, можно рассчитывать на премию.
Козерог
Не стоит принимать важные финансовые решения впопыхах: вследствие спешки не удастся объективно оценить все доводы «за» и «против», поэтому решение, скорее всего, окажется ошибочным.
Водолей
Время неблагоприятно для финансовых операций любой степени сложности: даже оплату коммунальных счетов лучше передвинуть во времени, не говоря уже об открытии банковских счетов и депозитов.
Рыбы
Крупные денежные выплаты, возможные в это время, желательно потратить не на приятные мелочи, без которых, тем не менее, вполне можно обойтись, а на воплощение в жизнь их давней и заветной мечты.
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