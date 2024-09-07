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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 сентября

Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 сентября

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 9 по 15 сентября. 

Овен 

Время благоприятно для важных договоров и заключения серьезных, рассчитанных на перспективу сделок, от которых – еси грамотно их оформить – вскоре можно будет получить хорошие дивиденды. 

Телец 

На этой неделе можно проводить любые – даже очень сложные – деловые переговоры: партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, поэтому консенсуса удастся достичь даже в самых серьезных вопросах. 

Близнецы 

Успех – прежде всего, финансовый – будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом. 

Рак 

Профессиональное предложение, поступление которого сегодня вероятно, как никогда, стоит принять без раздумий: новая должность позволит достичь новых карьерных высот, что значительно улучшит материально положение. 

Лев 

Неделя подходит для занятий благотворительностью, для которой не придется, далеко ходить: вполне возможно, что нуждающийся в помощи и поддержке человек живет в соседней квартире. 

Дева 

Смелое финансовое предложение, которое могут получить представители знака в это время, будут позиционировать им как исключительно выгодное. таковым не окажется, поэтому не стоит торопиться с согласием. 

Весы 

На этой неделе нежелательно рисковать даже небольшими денежными суммами, не говоря уже о крупных – слишком велика вероятность, что незначительная потеря запустит цепную реакцию убытков. 

Скорпион 

Даже самые смелые материальные цели, поставленные представителями знака в это время, окажутся обреченными на успех, поэтому нужно, не скромничая, замахиваться на грандиозные дела. 

Стрелец 

Необходимо использовать любую возможность хорошо зарекомендовать себя в глазах непосредственного начальства: сделав на «отлично» порученную работу, можно рассчитывать на премию. 

Козерог 

Не стоит принимать важные финансовые решения впопыхах: вследствие спешки не удастся объективно оценить все доводы «за» и «против», поэтому решение, скорее всего, окажется ошибочным. 

Водолей 

Время неблагоприятно для финансовых операций любой степени сложности: даже оплату коммунальных счетов лучше передвинуть во времени, не говоря уже об открытии банковских счетов и депозитов. 

Рыбы 

Крупные денежные выплаты, возможные в это время, желательно потратить не на приятные мелочи, без которых, тем не менее, вполне можно обойтись, а на воплощение в жизнь их давней и заветной мечты. 

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