Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 9-15 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 9 по 15 сентября.

Овен

Время благоприятно для важных договоров и заключения серьезных, рассчитанных на перспективу сделок, от которых – еси грамотно их оформить – вскоре можно будет получить хорошие дивиденды.

Телец

На этой неделе можно проводить любые – даже очень сложные – деловые переговоры: партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, поэтому консенсуса удастся достичь даже в самых серьезных вопросах.

Близнецы

Успех – прежде всего, финансовый – будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом.

Рак

Профессиональное предложение, поступление которого сегодня вероятно, как никогда, стоит принять без раздумий: новая должность позволит достичь новых карьерных высот, что значительно улучшит материально положение.

Лев

Неделя подходит для занятий благотворительностью, для которой не придется, далеко ходить: вполне возможно, что нуждающийся в помощи и поддержке человек живет в соседней квартире.

Дева

Смелое финансовое предложение, которое могут получить представители знака в это время, будут позиционировать им как исключительно выгодное. таковым не окажется, поэтому не стоит торопиться с согласием.

Весы

На этой неделе нежелательно рисковать даже небольшими денежными суммами, не говоря уже о крупных – слишком велика вероятность, что незначительная потеря запустит цепную реакцию убытков.

Скорпион

Даже самые смелые материальные цели, поставленные представителями знака в это время, окажутся обреченными на успех, поэтому нужно, не скромничая, замахиваться на грандиозные дела.

Стрелец

Необходимо использовать любую возможность хорошо зарекомендовать себя в глазах непосредственного начальства: сделав на «отлично» порученную работу, можно рассчитывать на премию.

Козерог

Не стоит принимать важные финансовые решения впопыхах: вследствие спешки не удастся объективно оценить все доводы «за» и «против», поэтому решение, скорее всего, окажется ошибочным.

Водолей

Время неблагоприятно для финансовых операций любой степени сложности: даже оплату коммунальных счетов лучше передвинуть во времени, не говоря уже об открытии банковских счетов и депозитов.

Рыбы

Крупные денежные выплаты, возможные в это время, желательно потратить не на приятные мелочи, без которых, тем не менее, вполне можно обойтись, а на воплощение в жизнь их давней и заветной мечты.

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