Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль на 18-24 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 18 по 24 марта?

Овен

К крупным денежным поступлениям, которые вполне вероятны в это время, необходимо отнестись с максимальной ответственностью: важно помнить, что потратить можно все, но впоследствии об этом можно пожалеть.

Телец

Преуспеть в профессиональном – а значит, и финансовом – плане смогут только те представители знака, которые не испытывают неуверенности в своих силах – в противном случае не стоит удивляться неудачам.

Близнецы

Не стоит доверять малознакомым людям, которые будут уверять, что большие деньги можно заработать, практически ничего для этого не делая – с большой долей вероятности они окажутся мошенниками.

Рак

К людям, которые будут обращаться за помощью, необходимо отнестись с осторожностью: сначала надо навести справки о том, действительно ли он в ней нуждается, и только потом ее оказывать.

Лев

Время благоприятно для презентации своих проектов на публике, при этом неважно, для кого они будут проводиться – для большого зала или небольшого количества коллег: финансовые перспективы очевидны.

Дева

Неделя благоприятна для разговоров с начальством относительно повышения заработной платы: главное в такой беседе – не давить на руководство, оно и так готово будет выполнить все просьбы, с которыми к нему обратятся.

Весы

Помогая другим – в то числе и материально – не стоит забывать о себе: например, необходимо вспомнить, когда в последний раз представители знака позволяли себе приятные покупки, и срочно исправить положение.

Скорпион

Можно – и нужно – как покупать, так и продавать движимое и недвижимое имущество: в эти дни удастся как получить самую выгодную цену, так и найти идеальный вариант – олицетворение собственной мечты.

Стрелец

Финансовый успех ждет как новые профессиональные проекты, так и старые, отложенные в долгий ящик делах – в общем, звезды дают представителям знака карт-бланш – любые их действия окажутся принесут прибыль.

Козерог

Хорошо заработать смогут только те представители знака, кто не станет отлынивать от своих рабочих обязанностей, а выложится по полной – в таком случае вознаграждение превзойдет даже самые смелые ожидания.

Водолей

Представители знака смогут рассчитывать на спонсорскую помощь, которая необходима для реализации важного профессионального проекта: можно подавать соответствующие заявки – ответ будет положительным.

Рыбы

Можно – и даже нужно заниматься благотворительностью: оказав помощь детскому дому или приюту для животных, представители знака не только сделают доброе дело, но и получат финансовый бумеранг.

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