Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль на 19-25 мая

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 19 по 25 мая

Овен

Вознаграждение за доброе дело, осуществленное не так давно, окажется как моральным, так и материальным — не стоит от него отказываться — представителей знака такую благодарность честно заслужили.

Телец

Время благоприятно только для тех финансовых операций, которые давно готовились — от спонтанных действий в таком случае лучше отказаться — слишком большой суммой при эом придется рисковать

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Близнецы

Риск, связанный с финансовыми вопросами, может оказаться делом опасным — вместо ожидаемой прибыли можно получить неожиданный убыток, так что лучше соблюдать в этом вопросе максимальную осторожность.

Рак

В эти дни слишком велика вероятность стать жертвой мошенников — чтобы подобного не произошло, стоит избегать малолюдных улиц — особенно в темное время суток — и не носить с собой крупные суммы денег.

Лев

Возможно нарушение деловых договоренностей, которые приведут к срыву важного контракта и денежным потерям, несмотря на это, звезды советуют не огорчатся — скорая финансовая удача очень быстро компенсирует

Дева

Не самое лучшее время для деловых переговоров, особенно если их результатом должна стать важная финансовая сделка: вряд ли партнеры захотят в эти время пойти навстречу представителям знака.

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Весы

Необходимо сдерживать себя в отношениях с начальством: позволив резкое = хоть и заслуженне — высказывание в его адрес, легко можно оказаться без очередного повышения заработной платы или заслуженной премии.

Скорпион

Тем, кто давно хочет перейти на новую работу, потому что прежняя перестала устраивать в финансовом отношении, нужно вести активные поиски — сейчас удастся найти место, о котором можно было только мечтать.

Стрелец

Необходимо отказаться от оформления финансовых документов — если избежать этого не удастся, важно внимательно прочитать текст сделки — особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом,

Козерог

Успех — прежде всего, финансовый — будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом.

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Водолей

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.

Рыбы

Прежде чем ответить на серьезное профессиональное — и финансовое — предложение, необходимо, несмотря на привлекательные условия, хорошо подумать, соглашаться или нет — возможно, лучше все оставить как есть.

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