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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25 сентября – 1 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25 сентября – 1 октября

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 25 сентября по 1 октября?

Овен 

Хороший результат ждет мелкие финансовые операции: мелке сделки – например, такие, как оплата коммунальных счетов, пройдут успешно, а вот более важные дела лучше перенести на следующую неделю. 

Телец 

Не стоит принимать важные решения, касающиеся финансовых вопросов: велика вероятность серьезной ошибки, которая, в свою очередь, приведет не к прибыли, как рассчитывают представителей знака, а к убыткам. 

Близнецы 

От крупных покупок, даже если представители знака давно планировали их приобретение, на этой неделе лучше отказаться – вещи окажутся бракованными и, к сожалению, очень быстро выйдут из строя. 

Рак 

Делать покупки представителям знака нужно только в том случае, если они предназначены не для самих себя, а для близких людей – друзей или родственников, в любом другом случае они окажутся неудачными. 

Лев 

Звезды советуют представителям знака провести мониторинг своей профессиональной деятельности: велика вероятность того, что им удастся найти неиспользованные резервы идей, которые позволят хорошо заработать. 

Дева 

Не стоит брать деньги в долг: найти средства, позволяющие его вернуть, найдутся практически сразу же, но представители знака будут считать их своими, поэтому расстанутся с ними с большим трудом. 

Весы 

Любая помощь нуждающимся, оказанная в эти дни, будет благоприятна не только для них, но и для самих представителей знака – она очень быстро вернется обратно в качестве материального бумеранга. 

Скорпион 

Неделя благоприятна для того, чтобы пересмотреть свое отношение к финансам: немного разумной экономии представителям знака не помешают – они смогут навести порядок в финансовых делах и оптимизировать траты. 

Стрелец 

Долгожданные выплаты – старые долги или просроченные гонорары – позволят почувствовать себя уверенными в материальном отношении и дадут возможность заплатить по «зависшим» счетам. 

Козерог 

Несмотря на то, что представители знака не очень жалуют творчество, именно оно – будучи как основным видом профессионального деятельности, так и хобби – на этой неделе позволит хорошо заработать. 

Водолей 

Новый проект не даст возможности продвинуться по карьерной лестнице, да и с заработками не поможет, поэтому желательно сосредоточиться на доведении до ума прежних дел – за них точно хорошо заплатят. 

Рыбы 

Нельзя рассказывать о своих профессиональных планах окружающим – особенно, коллегам: в противном случае они могут перехватить важный заказ, предназначенные представителей знака, а заодно и плату за него. 

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