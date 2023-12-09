Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 11-17 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 11 по 17 декабря?

Овен

Решать можно только мелкие финансовые вопросы – их удастся регулировать легко и быстро, а вот от крупных пока необходимо отказаться – на них банально не хватит энергии, поэтому не стоит тратить время и силы даром.

Телец

Начиная убирать дом к праздникам, нужно выбросить вещи, которыми давно никто не пользуется – они расчистят путь для благотворной энергии, оказывающей позитивное влияние на финансовую сферу жизни.

Близнецы

Успеха в профессиональных – и финансовых – вопросах смогут достичь те, кто сможет проанализировать свои ошибки и достижения последнего времени и сделать из них правильные выводы.

Рак

Необходимо обратить пристальное внимание на знаки, которые в это время будет посылать Вселенная – они вполне могут подсказать, на что надо сделать упор, чтобы преуспеть в финансовом отношении.

Лев

На выгодные финансовые предложения, которые вероятности можно получить в это время, не стоит сразу же отвечать согласием: сначала необходимо навести справки о компании, которая его сделала.

Дева

Необходимо включать разумный режим экономии: можно делать только мелкие покупки – от крупных лучше отказаться, в противном случае к праздникам можно прийти с опустошенным кошельком.

Весы

Не стоит возлагать большие надежды на свои профессиональные планы – в силу самых разных причин добиться успеха в них все равно не удастся, да и серьезные заработки сейчас находятся под вопросом.

Скорпион

Возможно, пришла пора сменить место работы и даже сферу деятельности, занявшись тем, что более интересно и перспективно в финансовом отношении – нынешняя стабильность не дает развиваться.

Стрелец

Ввязавшись в ремонт, ни в коем случае нельзя экономить на качестве материалом – в противном случае представители знака на собственном опыте узнают смысл пословицы "скупой платит дважды".

Козерог

Финансовые сделки желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, рекомендуется проявлять повышенную осторожность: как минимум, внимательно прочитать текст договора.

Водолей

Вероятна встреча с человеком из прошлого, от которого можно будет предложение создать совместный бизнес, который со временем принесет солидные дивиденды – стоит соглашаться на сотрудничество.

Рыбы

На рабочем месте желательно ограничиться исключительно выполнением своих непосредственных обязанностей: перекуры и пустые разговоры разозлит начальства, что приведет к лишению премии.

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